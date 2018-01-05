Afrika Futbol Konfederasyonu en iyileri seçti

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Daha önce France Football Dergisi’nin düzenlediği ancak 1992 yılından bu yana Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından verilen ödüllerin geçmişi şu şekilde sıralanıyor:
2016 Riyad Mahrez
2015 Aubameyang
2014 Yaya Toure
2013 Yaya Toure
2012: Yaya Toure
2011: Yaya Toure
2010 Samuel Eto’o
2009 Didier Drogba
2008 Emmanuel Adebayor
2007 Frederic Kanoute
2006 Didier Drogba
2005 Samuel Eto’o
2004 Samuel Eto’o
2003 Samuel Eto’o
2002 El-Hadji Diouf
2001 El-Hadji Diouf
2000 Patrick Mboma
1999 Nwankwo Kanu
1998 Mustapha Hadji
1997 Victor Ikpeba
1996 Nwankwo Kanu
1995 George Weah
1994 Emmanuel Amuneke
1993 Rashidi Yekini
Gana’nın başkenti Akra’da dün düzenlenen törenle 2017 yılının en iyilerine ödülleri verildi. Yılın Antrenörü ödülünü Mısır Milli Takımı’nı çalıştırmakta olan Hector Cuper, Yılın Futbolcusu ödülünü Liverpool’da harikalar yaratan Mohamed Salah, Yılın Milli Takımı ödülünü 2018 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan Mısır Milli Takımı, Yılın Genç Futbolcusu ödülünü Patson Daka ve Yılın Kulübü ödülünü Wydad Casablanca aldı.
Ödülünü Liverpool’dan takım arkadaşı Sadio Mane ve Borussia Dortmund’dan Pierre-Emerick Aubameyang’ı geçerek alan Salah’ın yeni hedefi Premier Lig’de gol krallığı yarışını zirvede bitirmek. Sezon başından beri 21 gol atan futbolcu bu skoru Harry Kane ile paylaşıyor.
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