Afrika Futbol Konfederasyonu en iyileri seçti

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Afrikalı futbolculara, teknik direktörlere ve kulüplere verilen ödüller dün gece düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi

Daha önce France Football Dergisi’nin düzenlediği ancak 1992 yılından bu yana Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından verilen ödüllerin geçmişi şu şekilde sıralanıyor:

2016 Riyad Mahrez

2015 Aubameyang

2014 Yaya Toure

2013 Yaya Toure

2012: Yaya Toure

2011: Yaya Toure

2010 Samuel Eto’o

2009 Didier Drogba

2008 Emmanuel Adebayor

2007 Frederic Kanoute

2006 Didier Drogba

2005 Samuel Eto’o

2004 Samuel Eto’o

2003 Samuel Eto’o

2002 El-Hadji Diouf

2001 El-Hadji Diouf

2000 Patrick Mboma

1999 Nwankwo Kanu

1998 Mustapha Hadji

1997 Victor Ikpeba

1996 Nwankwo Kanu

1995 George Weah

1994 Emmanuel Amuneke

1993 Rashidi Yekini

Gana’nın başkenti Akra’da dün düzenlenen törenle 2017 yılının en iyilerine ödülleri verildi. Yılın Antrenörü ödülünü Mısır Milli Takımı’nı çalıştırmakta olan Hector Cuper, Yılın Futbolcusu ödülünü Liverpool’da harikalar yaratan Mohamed Salah, Yılın Milli Takımı ödülünü 2018 Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan Mısır Milli Takımı, Yılın Genç Futbolcusu ödülünü Patson Daka ve Yılın Kulübü ödülünü Wydad Casablanca aldı.

Ödülünü Liverpool’dan takım arkadaşı Sadio Mane ve Borussia Dortmund’dan Pierre-Emerick Aubameyang’ı geçerek alan Salah’ın yeni hedefi Premier Lig’de gol krallığı yarışını zirvede bitirmek. Sezon başından beri 21 gol atan futbolcu bu skoru Harry Kane ile paylaşıyor.

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