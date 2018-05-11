Akhisarspor-Fenerbahçe maçı yorumları

Akhisarspor-Fenerbahçe maçı sonrası yazarlar ve iki takımın hocalarından açıklamalar…

Mehmet Demirkol

Bir sezonda kupa finalisti de olsa lig 14.’süne 3 maçta da kaybediyorsanız sorununuz büyüktür. Öte yandan Galatasaray’ı yarı finalde Fenerbahçe’yi finalde geçerek kupayı kaldırıyorsanız potansiyeliniz büyüktür. Ancak bunun futbolda açıklaması var. Akhisar iyi bir baskın takımı. İyi alan boşaltan hızlı alan kateden bir takım. Onları şaşırtmanın yolu akın yönünü hızlı değiştirmek, uzun savunmalarını yerden zorlayacak bir kalabalık yaratmak.

Fenerbahçe maçın başında hızla akın yönünü değiştirerek, 2. yarının başında ise 2 santrforla bunları denedi. Kale önünde çok başarılı değildiler. Ancak Soldado’nun, sonra da Aatif’ın oyundan çıkışı Akhisar’ı rahatlattı. Aykut Kocaman devre arası değişikliğiyle Okan hocayı zora soktu. O 5’li savunmaya döndü. Ancak Aykut Kocaman sonraki değişikliklerle orta sahayı boşaltınca Akhisar rahatladı. Sezon boyunca Fenerbahçe’yle oynadığınız 3 maçı da kazanıyorsanız net bir üstünlüğünüz vardır ve kupayı sonuna kadar hak ediyorsunuz demektir. Tebrikler Akhisar.

Serkan Akcan

Fenerbahçe sezonun en iyi oyun başlangıcını yaptı. Ön alanda Soldado’yla başlayıp Giuliano ile yön bulan baskı Akhisar’ın nefes almasını bile zorlaştırdı. Akhisar oyunu çok geride kabul etmek zorunda kaldı, mecburen Okan Buruk savunma hattını ceza yayına kadar çekti. Ama Muğdat’ın iki kontratağı Fenerbahçe’yi biraz normale döndürdü. Bundan sonraki senaryo ilk yarı bitene kadar Akhisar’ın istediği şekilde gelişti.

Duran topta Mustafa Yumlu’nun bir metreden golü kaçırdığı pozisyon Fenerbahçe’yi istemsiz şekilde geriye itti. Zaten Fenerbahçe’nin bu sezon yaşadığı en derin ve çözülemeyen sorunu da bu. Sağ bek Lopez’in bir başka duran top organizasyonda golü yapması Fenerbahçe’yi uyandırdı aslında.

Fernandao-Alper değiştikten sonra maçın senaryosunda başka bir sayfa açıldı. Soldado ve Fernandao ile 4-4-2’yi bunaltıcı boyutta oynayan rakibine karşı Okan Buruk 3. stoperi de sahaya sürse de golü bir yüksek toptan yedi. Kocaman’ın beraberlik golünden sonra Soldado’yu kenara alışı, Buruk’un 5’li savunmayı 3’lüye çevirmesine zemin hazırladı. Sissokko ve Barbosa’nın gollerini bu açıdan görmek gerek.

Serdar Ali Çelikler

Öncelikle bir futbol takımı, bir sezonda bir başka takımı 3 kez yeniyorsa o takımın hocası da daha iyi hocadır, o takım da 3 kez yendiği daha etkili bir takım demektir. Akhisar, F.Bahçe’ye bu sene 2 kupayı da kaybettirmiştir. Bu minvalde Akhisar camiasını, başta Okan Buruk olmak üzere yürekten kutluyorum. Kaleci Fatih’i, Miguel Lopes’i, Mustafa Yumlu’yu, Sissoko’yu, Aykut’u ve Barbosa’yı ama ille de maçın adamı Muğdat’ı özellikle kutluyorum. Kupayı hak ettiler, şerefle taşıyabilirler.

Gelelim maçın diğer unsuru olan Cüneyt Çakır’a… Bence nefis bir maç yönetti. Kimse hakemlik bir şey bulamaz. Stat ve organizasyon için de her şeyin gayet iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tribünlerin yüzde 95’inin F.Bahçeli olduğu göz önüne alınırsa, Aziz Yıldırım’ın totemlerine rağmen bu maçın ve kupanın kaybedilmesinin tek bir sorumlusu vardır: Teknik adam ve takımı…

Okan Buruk

Rakibimiz de çok iyi oynadı. Onlar da maçı kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Takımlar arasında kadro yapısına baktığınızda büyük fark var. Ama oyuncularımın bunu mücadeleleriyle kapatıp kupayı hak ettiler. Akhisar halkına hayırlı olsun. Diyarbakır’da bir Anadolu takımı olarak kupalı kaldırmak ayrı bir mutluluk.

Aykut Kocaman

40’a yakın çok etkili ortalar, 20’ye yakın şut. 8-10 net pozisyon… Rakip kaleye az geldi. Kazananı her zaman kutlamak lazım. Başta teknik direktörleri olmak üzere Akhisar’ı kutluyorum. Cüneyt Çakır’ı da kutluyorum. Kısmi hatalar yaptı, bu hataların bir kısmı bizim aleyhimizeydi. Benim gördüğüm kadarıyla maçtaki duruşu iyiydi. Sezonun en kuvvetli başlangıçlarından birini yaptık, 3-0, 4-0 öne geçebilirdik.

Akhisar bizim dönem toplarımızı orta sahadan alınca kontrol onlara geçti. Golü yedikten sonra tekrar üstlerine gittik ancak çok üretken değildik. Maçın başında Fernandao’nun attığı golle önemli bir avantaj yakalamıştık. İlk gelen topta Giuliano’ya çok net faul vardı sonra direğe çarpıp top auta gitti. 2-1’den sonra artık vakit geçirmeye çalışan bir rakip… O andan sonra üçüncü golü yemeyi başardık. Çok üzgünüm bunu belirteyim. Kupaya çok yakındık ama futbolun kaidesi bu. Atacaksın…

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