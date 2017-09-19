Alex de Souza’nın belgeseli ekim ayında Türkiye’de vizyonda!

Fenerbahçe’den heykelini diktirerek ayrılan Brezilyalı futbolcu, biyografi kitabından sonra yeniden karşımızda. Alex de Souza’nın belgeseli çok yakında Türkiye’de!

Türkiye’ye transferiyle, Fenerbahçe formasıyla ve vedasıyla hafızalarımızda yer tutmaya devam eden Alex de Souza; futbolu bıraktıktan sonra söyledikleri ve yaptıklarla gündemde kalmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla Türkiye’deki hayranlarından bazılarını gücendiren futbolcunun kulüp yönetimiyle de arası açılmıştı. Eski Fenerbahçeli şimdi de tüm hayatını anlatan belgeseliyle karşımızda! Alex de Souza‘nın belgeseli “Alex Camera 10, Türkiye’den Brezilya’ya” ismiyle vizyona girecek.

Alex’in doğup büyüdüğü ve yaşamaya devam ettiği Curitiba şehrinde yapılan filmin galasına Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Arthur Zico da katıldı. Zico, Alex’ten “Yönetecek kadar şanslı olduğum en iyi oyuncuydu” diyerek bahsetti. 97 dakikalık belgesel, Brezilyalı yönetmen Caue Serur tarafından çekildi.

Alex, Türkiye’de gündeme yakın zamanda Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’un kendisine onursal başkanlık veya kulüp içinde önemli bir görev vermek istediği haberiyle gelmişti.

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