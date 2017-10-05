Alexandre Lacazette: “Annem beni savunmadan hücuma aldı!”

Arsenal’le yaptığı 52 milyon euro’luk anlaşmadan tüm tarafların mutlu olduğu Alexandre Lacazette, başarısının sırrının çocukken annesinin kendisi için duyduğu endişeye dayandığını söyledi

Fransız futbolcu Alexandre Lacazette, annesinin savunma oyuncularının daha riskli bir pozisyonda olduğunu düşündüğü için kendisine baskı yaptığını ve futbola devam edebilmek için hücuma dönük oynamasını şart koştuğunu anlattı. “Forvet oyuncusu olmam için annem çok baskı yaptı çünkü sahadaki en az riskli bölge olarak bu pozisyonu görüyordu. Aslında ben hücumdan ziyade savunma yapmayı seviyordum.”

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol attı. Lacazette, geçtiğimiz sezon Lyon‘da attığı gol sayısı kadar (37 gol) gol atmayı hedeflediğini söyledi. “Elbette hedefime ulaşmak için elimden geleni yapacağım ancak bu hiç kolay olmayacak çünkü iki Arsenal ve Lyon’un dinamikleri birbirinden çok farklı. Premier Lig’in League 1’den en büyük farkı oyunun daha fiziksel olması. Oyunun hızı da Fransa’dakinden çok farklı. Bazen öyle oluyor ki nefesinizi toplamaya fırsat bulamadan diğer hamle için enerji harcamanız gerekiyor.

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