Devre arası transfer döneminde Arsenal’den Manchester United’a transfer olan Alexis Sanchez’in hapis cezası İspanya’da verilen kararla kesinleşti

Manchester United’ın devre arasında Arsenal’dan Henrikh Mkhitaryan karşılığında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki Şilili futbolcu hakkında Barcelona’da oynadığı dönemde vergi kaçırmak suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda hakkında açılan dava sonuçlanan Alexis Sanchez‘in hapis cezası kesinleşti. Karara göre 1 milyon euro para cezasına ve 16 ay hapis cezasına çarptırılan Şilili futbolcunun hapis cezası için ertelemesi bulunuyor. Buna göre futbolcu iki yıl boyunca suç işlemezse hapse girmeyecek ancak aynı şey para cezası için geçerli değil.

Ayrıca dava sürerken suçunu kabul eden futbolcu 2012-13 sezonunda kaçırdığı verginin tamamını en yüksek faiziyle birlikte iyi niyet göstergesi olarak ödemiş bulunuyor. Futbolcunun menajerinin yaptığı açıklamaya göre söz konusu davanın açılma sebebi Sanchez’in imaj haklarından elde ettiği ek geliri İspanya’daki vergi otoritelerine beyan etmemesi.

2011 ve 2014 yılları arasında Barcelona forması giyen futbolcu, takımıyla birlikte çıktığı 141 maçta 47 gol atmış ve 36 da asist yapmıştı.

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