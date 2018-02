Ali Koç, Fenerbahçe için yola çıktı

Geçtiğimiz pazar günü Fenerbahçeli kadın kongre üyeleri ile bir araya gelen Ali Koç, İstanbul dışındaki ilk durağı olarak başkent Ankara’yı belirledi

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç ve ekibi; ilk olarak Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Derneği’nin davetlisi olarak 16:00’da 300’ü aşkın Fenerbahçeli ile bir araya geldi. Davetin ardından, bu kez ev sahibi olarak bini aşkın Ankaralı Fenerbahçeli ile aynı otelde bir araya gelen Ali Koç “Fenerbahçe’nin ezber bozmasının, Türk sporuna yeniden yön vermesinin ‘Tam Zamanı Şimdi!’” dedi.

Ali Koç’un Fenerbahçelilere yaptığı konuşmadan öne çıkan bölümler şöyle:

“Ankara benim için özel bir yer. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğüm dönemlerde, Türkiye’nin dört bir yanından ve yavru vatan Kıbrıs’tan gelen binlerce üniversite öğrencisi 1907 ÜNİFEB üyesi ile birlikte her 10 Kasım’da Atamızın huzurunda oluyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüzü ziyareti olan 3 Mayıs’ın bu yıl 100’üncü yılını yine Ankara’da anacağız.”

Fenerbahçe başkanlığı yolunda benim için ok yaydan çıktı

“2015 yılında zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Bunu yaparken bir zaman belirlememiştim. Benim için artık ok yaydan çıktı. 2015’ten bilhassa 2012’den bu yana kulübümüzün, camiamızın içinde bulunduğu durumun sürdürülemez olduğunu gördüm ve adaylığımı açıkladım. Her geçen günün değerli olduğunu, Fenerbahçe’nin ciddi zaman kaybettiğini düşündüğüm için bu yola çıktım.”

Fenerbahçe’nin kaybedecek bir dakikası bile yok

“Yargıtay kararının açıklanmasıyla sürecin bitmeyeceğine, bu sürecin bir üst mahkemesinin olacağını ve senelerce sürüncemede kalacağımızı düşünerek yola çıktım. Fenerbahçe’nin bekleyecek bu kadar zamanı yok. Seçildiğimiz takdirde haklı davamıza sahip çıkacağız ve kulübümüzün uğradığı zararların tazmini için her türlü mücadeleyi vereceğiz.”

“Sayın Başkanımızın da Silivri’de şike kumpası davasının çıkışında ve daha sonrasında Mart 2017 Fenerbahçe Dergisi’nde kaleme aldığı yazısında dile getirdiği, “Kararlarımızda ve tasarruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi artık kalmamıştır” ifadesini kullandığını hatırlatmak isterim. Başkanımızın bu görüşleri de bana doğru karar verdiğimi gösterdi.”

Başkanlık üzerine uzun zamandır çalışıyoruz

“Bugüne kadar başkan olursak neleri yapmalıyız üzerine çalıştık. Camiamızın her kesiminden insanlarla temas ettik, ‘Özlenen Fenerbahçe’ derken herkesin neleri özlediğini kendi ağzından dinledik. Türkiye her anlamda bir marka olacaksa sporda bunun öncüsü Fenerbahçe olmalı. Fenerbahçe’yi her anlamda örnek bir camia haline getirmeliyiz. Bunu biz Fenerbahçe olarak yapmazsak birileri çıkıp yapacak. Yepyeni bir yönetim anlayışı ile bu sürecin lideri neden Fenerbahçe olmasın?”

“Bu süreçte sporla ilgili teknoloji şirketlerine gittik. Ekibim Avrupa’nın dört bir yerinde konferanslara, çalıştaylara katıldı. Ufkumuzu açmaya, genişletmeye çalıştık. İdari konulara eğildik ve kulübümüzün organizasyon şeması üzerine çalıştık. Tespitler yaptık. Biz seçilirsek nasıl olması gerekir diye kurguladık ve tüm planlarımızı hazırladık. İşte tüm bu sebeplerden dolayı ‘Tam zamanı şimdi!'”

