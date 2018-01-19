Ali Koç Fenerbahçe kongre üyeleriyle buluştu

Dün akşam Fenerbahçe taraftar gruplarının ortaklaşa düzenlediği davete katılan Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi

Saat 19:00’da yaklaşık 600 kişi ile gerçekleşmesi beklenen davet, Wyndham Grand Kalamış Otel’de ayrılan salonun kapasitesinin yaklaşık üç katı katılım gerçekleştiği için bir saatlik sarkmayla başladı ve salon değişikliğine gidildi. Ali Koç beklenirken Fenerbahçe marşlarına katılan kongre üyeleri konuşmanın sonuna kadar coşkusunu kaybetmedi. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesi olan Selçuk Yöntem’in açılış konuşmasını yaptığı gecede Ali Koç, şöyle konuştu:

“Fenerbahçe için çıktığımız bu yoldan günahıyla sevabıyla Kamer Kaya adında bir adam sorumludur! Kamer, Beşiktaşlı aileme rağmen beni Fenerbahçeli yaptı. Operaya gider gibi takım elbisesini giyip Fenerbahçe maçlarına giderdi. Kombine uygulaması yoktu, koltuk yoktu. Maçlara girmek hiçbir zaman kolay olmuyordu ama maça onunla gittiğimiz zaman kapıda hiç sorun yaşamıyor, hürmet görüyor, en iyi yerden izliyorduk. Sonra öğrendik ki meğer Kamer, şirkete gelen bütün yılbaşı hediyelerini İnönü Stadı’nın güvenlik görevlilerine taşıyormuş!”

“Tam zamanı şimdi!”

“2012 yılında yönetimden ayrılmıştım. O süreçten bu zamana kadar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından gittiğim her yerde sevgi ve beklenti gördüm. Bunu hak edecek ne yaptığımı düşündüm ve karşılık verememekten dolayı ezildim. 2015 yılında başkanımız Aziz Yıldırım beni yönetimine davet etmişti. O dönemde G20 Zirvesi’nin başkanlığını yaptığım için davetine icabet edememiştim. Aynı dönemde zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı da söylemiştim. Kulübümüzün bugün içinde bulunduğu sürdürülemez durum, benim de tahminlerimden çok önce adaylık adımımı atmama sebep oldu. Bu yüzden de ‘Tam zamanı şimdi!’ diyoruz çünkü yarın çok geç olabilir. Bu kararımdan dolayı Yargıtay kararını beklememekle ve vefasızlıkla suçlandım.”

“Yola birlikte çıktığım arkadaşlarım Avrupa’nın birçok yerinde çalıştaylara, konferanslara katıldılar. Ufkumuzu açmaya çalıştık, çalışmalarını değerli bulduğumuz kulüpleri ziyaret ettik, kulübümüzün organizasyon şeması üzerinde çalıştık, kilit noktalarda olması gereken profesyonellerin profillerini belirledik. Zira kulüplerimizin kurumsallaşması yönetim kurulunda hangi isimlerin bulunacağından çok daha önemlidir.”

“21’inci yüzyılın ihtiyaçlarını 20’nci yüzyılın düşünce anlayışlarıyla karşılamak mümkün değildir”

“Her türlü imkana sahip, dünyanın en zengin kulüplerinin, istediği futbolcuyu alma imkanı olan kulüplerin bile futbolun hammaddesi olan futbolcu yetiştirme ve kazanma konusunda gerek akademik, gerekse de scouting’le ilgili meselelere ne kadar odaklandıklarını gözlemledik. Performans analizlerinde, taraftarlarla iletişimlerinde teknolojiyi nasıl kullandıklarını inceledik. Vardığımız sonuç şu: 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarını 20’nci yüzyılın düşünce anlayışlarıyla karşılamak mümkün değildir. Kulüplerimiz tesadüfi başarılarla ve günü kurtarma çabasıyla faaliyetlerini sürdürmektedirler.”

“Fenerbahçe bundan sonraki dönemde önce kendi sıkıntılarını aşmalı, bundan sonra da başta futbol olmak üzere toplumsal iyilik için, kurumsal değerler için, diğer kulüplerle omuz omuza yapıcı rekabete girmeli ve spor sektörünün marka değerini artırmalıdır. Fenerbahçe tarihi boyunca öncülük etmiş bir kulüp olarak neden bunu yeniden yapmasın?”

“Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum, sürdürülemez bir durumdur. Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz artıyor; kaynak ihtiyacımızı çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşılıyoruz. Kongre üyeleri olarak bunları sorgulamakla yükümlüyüz.”

“Ne coşkumuz, ne tutkumuz ne de Bağdat Caddesi eskisi gibi”

“Sponsorluk anlaşmalarında geriliyoruz, taraftar ve kulüp arasındaki iletişimsizlik hakimiyetini koruyor, camiamızda ciddi bir kutuplaşma ve sevgisizlik söz konusu ve bu iklim tribündeki taraftar sayısına olumsuz yansıyor. Yönetimde olduğum dönemde localarda bekleme sırası vardı, bu sezonun başında 58 locamızı satamadık. 1907 Tribünü’nde bekleme sırası varken bugün 700 kombine satılmıştır ve yarısı maça gelmemektedir. Ne coşkumuz, ne tutkumuz ne de Bağdat Caddesi eskisi gibi. Kulübümüz günü kurtarmaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Korkarım ki bu gidişat yeni nesilleri de olumsuz etkileyecektir. Sorunlarımızın köklerini doğru tespit edemezsek sağlıklı çözümlerini bulmamız mümkün değildir.”

“Şubat ayı itibarıyla sahaya inecek, kendi organizasyonlarımızı düzenleyeceğiz. Ancak stratejik bir tercih olarak, seçimden önceki Cumartesi gününe kadar malum nedenlerden dolayı yönetim kurulu tam listesini açıklamayı planlamıyoruz.”

“Seçimi kazandığımız takdirde sizden taleplerimiz olacak. Her Fenerbahçeli kendi uzmanlık alanında kulübü ayağa kaldırmak için çalışacak; iş adamıysa sponsor olacak, senaristse senaryo yazacak, şarkıcıysa beste yapacak, tribünleri dolduracak ve sonra da sandıktan bayraklarını çıkaracak.”

“Bir bakmışsınız kara listedesiniz!”

Biz bu çalışmaları yaparken ürkenler oluyor. Haklı olabilirler. Aranızda tribüne çocuğuyla gelip kombinesinin iptal edildiğini öğrenenler olabilir. Bir bakmışsınız kara listedesiniz!

Önümüzdeki seçim, Fenerbahçe tarihinin en yüksek katılımlı seçimi olacak. 37 bin üyeye ulaşan kulübümüzde heyecanlı bir seçim yaşayacağız ve oyumuzu Sayın Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye kazandırdığı Ülker Arena’da kullanacağız. Ülker Arena Aziz Yıldırım’ın ve Ülker’in müthiş bir başarısıdır. Bunun için ne kadar teşekkür etsek azdır.

Kongreye hazırlanırken hedefimiz kavgadan beslenmeyen, kazanmak için her yol mubah anlayışının olmadığı, çok sesli bir ortamda seçim sürecini tamamlamaktır.

Fenerbahçe’nin seçimlerde oy kullanacak mevcut personelini seçimde başarılı olduğumuz takdirde işten çıkaracağımız yönünde ortaya atılan iddialar bulunuyor. Bu kulübün emekçilerine aba altından sopa göstermek camiamıza yakışmıyor. Seçilirsek, izninizle bordrolu personelin oy kullanması maddesini kaldıracağız.

Hakkımdaki diğer iddialardan biri de “amatör şubeleri kapatacak” iddiası. Bırakın şube kapatmayı, iki şube daha ekleyeceğiz: Bunlardan biri bedensel engelli sporcular için kurulacak futbol şubesi olacak. Bu şubelerimizin tamamının sponsorluk anlaşmalarıyla gelirlerinin yükseltilmesi planlarıyla birlikte göreve geleceğiz. Amatör şubelerimizin gelirleri konusunda Türkiye şartlarından bir adım öndeyiz. Burada da mevcut yönetimimize şapka çıkarmak gerekir. Olimpiyatlara en çok sporcuyu biz gönderiyoruz, bunun hakkını vermeliyiz.

Diğer bir konumuz da e-spor olacak. İzleyip izleyip anlamasam da e-spor müthiş bir kitleye sahip. Dünyanın en büyük markaları bu işe yatırım yapıyor. Biz de bir takım kurduk ve şampiyon olduk, Beşiktaş ligde ve Galatasaray tribünde.

Herkes Fenerbahçe’ye sponsor oluyormuş da ben olmuyormuşum, ne biçim Fenerbahçeliymişim! Hiçbir Fenerbahçeli “Ben şöyle yaptım, böyle yaptım” demez, üzülüyorum. Seçildiğimiz takdirde Fenerbahçe’nin tüm sponsorluk alanları dolacak. Şimdi bir de Bursaspor konusunu açtılar. Bursaspor’u da bu konuda kınıyorum. Ne forma ne de stat sponsoru olmamız söz konusudur. Niye böyle haberler yaptılar bilmiyorum.

Bir de hâlâ seçimlere gireceğim konusunda tereddütleri olan insanlar var. Allah korusun, ölüm ve sağlık sorunu yaşamadığım sürece geri dönüşü olmayan bir yola çıktım. “Girmez” dediler, “giremez” oldu, sonra “kazanamaz” oldu, şimdi “beceremez” diyorlar; demek ki doğru yoldayız. Size her şeyi yapacağımın sözünü veremem ama söylediğim her şeyi yapmak için de elimizden geleni yapacağımızın sözünü rahatlıkla verebilirim.

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