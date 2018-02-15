Ali Koç, Fenerbahçe’nin kasasına 470 milyon koyacak!

Fenerbahçe’de 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Olağan Genel Kurul için Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki hazırlık yarışı sürüyor Daha önce ayrı ayrı kongre üyeleriyle bir araya gelerek görüşlerini alan ve düşüncelerini açıklayan Ali Koç ve mevcut başkan Aziz Yıldırım ikinci aşamada kulübün sponsorluk gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmış durumda. Aziz Yıldırım‘ın Fenerbahçe taraftarlarının ağırlıkla tepki gösterdiği Mehmet Ali Aydınlar ile el sıkışmasından sonra Ali Koç da sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili çalışmalarını açıklamaya başladı. Kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantılarda ve verdiği röportajlarda sadece “Güçlü sermaye koyacağım” diyen ve başkaca bir açıklama yapmayan Koç, başkanlığa seçilmesi durumunda Aziz Yıldırım gibi 100 milyon euro’luk bir sponsorluk geliri elde etmeyi planlanlarken, konuşmasında bu konudan “Herkes Fenerbahçe’ye sponsor oluyormuş da ben olmuyormuşum, ne biçim Fenerbahçeliymişim! Hiçbir Fenerbahçeli ‘Ben şöyle yaptım, böyle yaptım’ demez, üzülüyorum. Seçildiğimiz takdirde Fenerbahçe’nin tüm sponsorluk alanları dolacak. Şimdi bir de Bursaspor konusunu açtılar. Bursaspor’u da bu konuda kınıyorum. Ne forma ne de stat sponsoru olmamız söz konusudur. Niye böyle haberler yaptılar bilmiyorum. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyorum” diyerek bahsetmişti.

Dün verdiği röportajla Ali Koç’u desteklediğini, gönlünden geçenin Aziz Yıldırım’ın da Ali Koç’u desteklemesi olduğunu söyleyen Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen’den sonra bir hamle de Fenerbahçe’nin bölge sorumlularından geldi. Fenerbahçe’nin sekiz İstanbul bölge sorumlusu, gönderdikleri bir bildiriyle istifa ettiklerini duyurdular. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a gönderilen mektupta sorumlular Ali Koç’u desteklediklerini bildirdiler. İstifa eden isimler şöyle: İstanbul Avcılar Bölge Sorumlusu Ünal Güneri, İstanbul Bakırköy Bölge Sorumlusu Av. Mutlu Aydın, İstanbul Başakşehir Bölge Sorumlusu Onur Gül, İstanbul Beylikdüzü Bölge Sorumlusu İsmail Yalçın, İstanbul Büyükçekmece Bölge Sorumlusu Ömer Kazancı, İstanbul Esenyurt Bölge Sorumlusu Gürbüz Süleymanoğlu, İstanbul Küçükçekmece Bölge Sorumlusu Dr. Erdal Şen ve Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul 3. Bölge Başkanı Alaattin Yavuz Güneş.

Bildirinin dikkat çeken kısımları ise şöyle: “Son zamanlarda kulübümüzün içinde bulunduğu mali durum ve tüm mecralarda hakkının savunulmaması bizleri çok üzmekte ve çaresizliğe itmektedir. Hele hele son haftalarda gerçekleşen sponsorluk anlaşması ve yetiştirme taraftar açıklaması Fenerbahçemize gönül veren birçok Fenerbahçeliyi derinden yaralamıştır. Zaman artık yeni bir kanla eski heyecanımızı yakalama, atılım ve her bakımdan yenilenme zamanıdır. Ali Koç’u desteklediğimizi bildirir ve sizden Efsane başkanımız olarak bu oluşumun önünü açmanızı rica ederiz.”

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