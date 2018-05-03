Altınordu Başkanı açıkladı: Çağlar Arsenal’e doğru…

Uluslararası Ekonomi Forumu’nda Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan transfer açıklaması geldi!

Milli Takım’ın genç oyuncularından Çağlar Söyüncü için büyük bir iddia ortaya atıldı. İddia sahibi ise Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan… Katıldığı forumda söz alan Özkan “Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’i Türk ve Avrupa futboluna kazandırdık. Yeni hedeflerimiz var. Yarın Freiburg maçı için Almanya’ya, pazar günü de İngiltere’ye Chelsea karşılaşmasını takip etmeye gideceğim. Her ikisine de futbolcu satmaya gidiyorum” dedi.

Sözlerine devam eden Özkan, “Geçen sezon başında Freiburg’a sattığımız Çağlar Söyüncü, Arsenal’e transfer olmak üzere. O transferden de gelir elde edeceğiz. Arsenal, bizden Çağlar’ın datalarını istiyor. Hazırladık. Evrensel olmayan milliyetçi olamaz. Erce, Berke ve Barış Alıcı’yı satma görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 3 oyuncudan 2’sini satabilirsek, gelecek sezon kimseye muhtaç olmadan bütçemizi götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Çağlar Söyüncü’nün performansı

Freiburg: 54 maç, 1 gol, 1 asist

Altınordu: 40 maç, 2 gol

Türkiye A Milli Takım: 13 maç

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