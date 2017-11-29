Altınordu Kulübü, Türkiye’de ilkleri denemeye devam ediyor

FourFourTwo olarak çalışmalarını Bucaspor’dan ayrılmadan önce takdir etmeye başladığımız Altınordu Kulübü kurucuları, dünyada sayılı bir sistemi daha kullanmaya başladı

Daha önce Borussia Dortmund’da gördüğümüz ve Dortmundlu çalıştırıcılardan dünyada sadece iki yerde olduğunu öğrendiğimiz çalışma düzeneği Altınordu Kulübü tarafından Türk mühendislere yaptırıldı.

Basit anlatımıyla ışıkların topun gitmesi gereken kutucuğu gösterdiği ve futbolcuların kullandıkları topları o kutucuklardan geçirmeye çalıştığı düzenek her yaştan futbolcu için önemli bir avantaj sağlıyor. Futbolda en önemli konulardan biri olan tekrar, futbolcular için bu şekilde kolay ve eğlenceli bir hale getiriliyor. Ayrıca futbolcunun çalışma şekline göre düzenlenen hız, reflekslerinin de gelişmesini sağlıyor. Zira düzenekte futbolcular sadece yanıp sönen ışıklarla değil, seslerle de uyarılıyor.

Bugün açılışı yapılan ve çekilen videolarla basına tanıtılan sistemle Altınordu’da her futbolcunun yılda en az 5 bin şut çalışması öngörülüyor. Almanya’da 1 milyon euro’luk fiyatıyla kullanımı zorlaştıran düzenek, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın önayak olmasıyla yalnızca 100 bin liraya mal edildi. Bu şekilde maliyetin de düşürülmesi Altınordu’yu sadece bir örnek olmaktan ziyade, Türk futbolunun gelişimi için “lider” sıfatına daha da çok yaklaştırıyor.

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