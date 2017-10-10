Ampute Milli Futbol Takımı gazetelerde işleri tersine çevirdi!

Dün akşam Vodafone Park’ta oynanan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde alınan kupa, gazetelerde tutulan köşeleri yıktı!

Bu yıl Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı ile tarihi bir başarıya imza attı. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı İngiltere karşısında 2-1’lik galibiyetle bitiren milliler statta boş koltuk bırakmayan taraftarlarca kutlandı. Maçtan sonra İngiltere Ampute Milli Takımı oyuncularını unutmayan taraftarlar stadı turlayan futbolcuları alkışladı. Maçtan sonra da popüler televizyon programlarına katılan Türkiye Ampute Milli Takım futbolcuları anlattıkları hikayeleriyle izleyenleri duygulandırdı.

2018 yılında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası için yine dün oynanan Finlandiya maçından Cenk Tosun’un 2 golüyle, 2-2’lik beraberlikle ayrılan Türkiye A Milli Takım’ın yarattığı hayal kırıklığı ampute millilerimizin daha fazla desteklenmesini sağlarken gazetelerde işler tersine döndü. A Milli Takımın Finlandiya ile berabere kaldığı maç minik kutularda görülürken, daha önce spor sayfalarında yer bulmakta zorlanan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı başarısıyla manşetleri süsledi!

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