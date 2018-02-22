Analiz: Bayern Münih-Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0’lık skorla biterek temsilcimizin ümitlerini tüketen Bayern Münih-Beşiktaş maçını analiz ettik

Maçın özeti

Grubunu lider olarak tamamlayan Beşiktaş, merakla beklenen maçta Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Maça beklenenden iyi başlayan siyah-beyazlılar, ilk 10 dakikada atak yapmaya çalışsa da her şey 16’ncı dakikada yerle bir oldu. Atiba’nın kaptırdığı top sonrası topla buluşan Robert Lewandowski’ye yaptığı müdahale sonrasında Domagoj Vida direkt kırmızı kart gördü. Kırmızı karttan sonra reaksiyon vermek isteyen Beşiktaş, 19’uncu Love ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı. Ataklarını bu dakikadan sonra daha da sıklaştıran Bayern Münih, 44’üncü dakikada Thomas Müller’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı tek kaleye dönen maçta Bayern Münih, 52’inci dakikada Coman’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Tamamen oyundan düşen Beşiktaş, 66’ncı dakikada Müller’in golüyle 3-0 geriye düştü. 79 ve 88’inci dakikalarda sahneye bu kez çıkan oyuncu Robert Lewandowski oldu. Polonyalı oyuncunun attığı 2 gol, maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş, Allianz Arena’dan 5-0’lık mağlubiyetle ayrılarak tur şansını mucizelere bıraktı.

Maçın analizi

Elit futbol takımları da dahil, herhangi bir futbol takımının Bayern Münih deplasmanında isteyeceği en son şey, ilk dakikalarda 10 kişi kalmaktır. Beşiktaş’ın başına tam da bu olay geldi. Kötünün de kötüsü oldu. Stoper Vida, oyundan atıldı ve oyuncu yerleri ile sistem tamamen bozuldu.

İlk 15 dakikada Şampiyonlar Ligi’nde kolay lokma olmayacağını gösteren Beşiktaş, top yapıp kanatları kullandı. 16’ncı dakikadaysa Vida’nın kırmızı kartından sonra planlar değişti. Önce Medel’i stoperi çeken Şenol Güneş, ikinci yarıda Vagner Love’u çıkarıp Tosic’i oyuna aldı ve bu kez Dusko Tosic’i oraya çekti.

Tamamen kapanan Beşiktaş savunmasına karşı Bayern Münih, defans bloğunu oyunun ikinci bölgesinde kurdu ve geride yalnızca Hummels ve Boateng’i bıraktı. Bek oyuncularına tamamen özgürlük tanıyan Heynckes, kanatları etkili kullanmak için; Coman,Robben,Alaba ve Kimmich’e tam yetki verdi. Kapanan takıma karşı, ortadan yüklenmek yerine kanatlardan yüklenmeyi tercih eden Heynckes istediğini ikinci yarıda atılan 4 gol ile aldı.

Beşiktaş’ta Talisca, Babel ve Quaresma takım oyununda kaçak dövüşen isimler oldu. Aynı kanatta oynadığı Adriano’ya çift mesai yaptıran Quaresma’nın, 90 dakika sahada kalması yorgun düşen takımı, daha da yordu.

Yazı: Burak Özgül

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