ANALİZ | La Liga ilk yarı değerlendirmesi

Barcelona fırtınasının esip geçtiği, Real Madrid’in büyük düşüş yaşadığı La Liga’da ilk yarı değerlendirmesi

Uzun yıllar sonra Real Madrid’in şampiyonluk yarışının henüz 19’uncu haftasında 19 puan geriye düştüğü La Liga’da Barcelona namağlup zirvede tek kaldı. Real Betis ve Valencia’nın büyük atak yaptığı La Liga’da ilk yarı analizi sizlerle.

Real Madrid

Şüphesiz bu sezonun şimdiye kadarki en büyük fiyaskosu Real Madrid. 18 maçta sadece 32 puan toplayabilen son şampiyonda, durumlar hiç de iç açıcı değil. Lider Barcelona’nın 19 puan gerisinde kalan Madrid ekibinde, kırmızı alarm verilmiş durumda. İyi kapanan rakipleri açmakta zorlanan Real Madrid, hücumda çeşitlilik sorunu yaşıyor. Geçen sezon Morata’nın kulübeden gelip yaptığı katkılar unutulmuş ve geçmişten ders çıkartılmamış olacak ki; Ronaldo, Benzema ve Mayoral üçlüsüne güvenip santrfor transferi yapmayan eflatun-beyazlılar bunun bedelini Barcelona’dan tam 20 gol az atarak kalarak ödedi.

Cristiano Ronaldo’ya bir parantez açmak gerekirse; sezonun ilk yarısında rakip fileleri sadece 4 kere sarsabilen Portekizli dünya yıldızının bu performansı kariyerinin şu ana kadarki en dip performansı. Şubat ayında 33 yaşında girecek olan Ronaldo’nun gemileri yaktığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği haberleri İspanya’nın önde gelen gazetelerinde yer almaya başladı.

Barcelona

Barcelona başarısız geçen bir sezonun ardından stresli bir yaz döneminden geçti. Neymar’ın ayrılığı ve Real Madrid’e iki maçta da yenilerek kaybettikleri Süper Kupa ile birlikte taraftarların sezondan beklentisi azalmış, geçen sezona benzer durumları yaşamaktan korkmaya başlamışlardı. Ancak bu olumsuzluklara, sakatlıklara ve Barselona şehrinde yaşanan olaylara rağmen teknik direktörleri Ernesto Valvarde ve kaptan Lionel Messi önderliğindeki takım ligde 19 maç sonunda 51 puan toplayıp hiç mağlup olmadı.

Dünyada 4-3-3 deyince akıllara ilk gelen kulüp olan Barcelona, sadece A takım değil La Masia’daki alt yaş takımlarındaki oyuncuları dahi 4-3-3 ile yetiştirir. Lakin bu sezon Neymar’ın gidişi, yerine gelen Dembele’nin sakatlıktan kurtulamayışı ve Deulofeu’nun da istenileni veremeyişi sonunda Barcelona’yı birçok maçta kanatsız 4-4-2 oynarken gördük. Zaten son yıllarda Messi de saha içinde oyun kurucu rolünde iyice merkeze kaymıştı. Hal böyle olunca Suarez-Messi çift forvetiyle ortaya bir 4-4-2 çıktı. Şimdi akıllardaki soru ise yeni transfer Coutinho’nun pozisyonu. Kendisi zaten forvet arkası oyuncusu olduğu için sistemde taşlar yerine oturacaktır. Ama Ernesto Valvarde bir Barcelona geleneği olan 4-3-3 dizilişinde devam etmek isterse Coutinho’yu sol kanat olarak mı yoksa hücuma dönük bir 8,5 numara olarak mı kullanacak göreceğiz.

Valencia

Geçen sezonki büyük başarısızlıktan sonra bu sezon başında takım Marcelino’ya teslim edildi. Neto, Paulista, Kondogbia, Gonçalo Guedes ve Zaza gibi önemli transferler Marcelino gibi özel bir hocayla birleşince ortaya harika bir takım çıktı. Brezilyalı teknik direktör ilk iş olarak yıllardır kullandığı diziliş olan 4-4-2’yi oyunculara benimsetti. Lige harika bir başlangıç yapıp Aralık ayına kadar yenilgisiz gittiler. 19 maç sonunda 40 puan ile ligde Atletico Madrid’in 2 puan gerisinde 3. sıradalar ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için oldukça iddialılar.

Atletico Madrid

Şampiyon olduğu sezon hariç La Liga’nın üçüncülük koltuğundan kombinesi olan Atletico Madrid’in ışıltısı bu sezon biraz daha az. Evet ilk 19 maç sonunda ligde 42 puanla ikinci sıradalar ancak attıkları gol sayısı (2 maçı 5er golle kazanmalarına rağmen) sadece 28. Takımın medarıiftiharı Antoine Griezmann, sezon başında Manchester United’ın kapısından döndü ancak aklını İngiltere’de bırakmış gibi gözüküyor. Bir tek Griezmann değil, takımın patronu Simeone’nin de adı Chelsea ile sürekli anılıyor. Sezonun ikinci yarısındaki yoğun maç trafiğini de göz önüne alırsak kendilerinden yine sürpriz puan kayıpları beklenebilir.

Sevilla

İlk 19 maçta rakiplerine 8 kere boyun eğen Sevilla’da teknik direktör Berizzo’nun görevine son verildi ve yerine bu sezon Milan ile başarısız bir dönem geçiren Montella getirildi. Hali hazırda kadro kalitesi tartışma konusuyken bu hoca tercihinin doğruluğu da ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Fenerbahçe’den Simon Kjaer, Galatasaray’dan Lionel Carole Sevilla’nın bu yaz ülkemizden yaptığı transferler. Carole pek fazla forma şansı bulamazken Kjaer de oynadığı maçlarda Fenerbahçe’deki baskın ve lider stoper özelliklerini sergileyemedi. Nolito, Corchia, Muriel, Banega, Jesus Navas gibi isimleri kadrosuna katan Sevilla şu an 6. sırada ve şampiyonlar ligi potasına girebilecek bir izlenim vermiyor.

Real Betis

4-4, 6-3, 5-3, 5-0, 5-3… Bu skorlar devam eden bir tenis maçının değil Real Betis’in bu sezonun ilk yarısında oynadığı gollü maçların skorları. Geçen sezon Las Palmas’a oynattığı futbolla sempati toplayan Quique Setien ile sezona başlayan Real Betis hocanın oyun felsefesini sahaya yansıtıyor. Yenilseler bile keyif veren futbol oynamaya devam ediyorlar. Sezon başında yapılan tam 13 transfer ile yepyeni bir takım haline gelen Endülüs ekibinde dönem dönem işler yolunda gitmese de ligde 8. sıradalar. 18. haftada deplasmanda alınan 5-3lük Endülüs derbisi galibiyeti sebebiyle kulüpte keyifler yerinde.

Girona

87 yıllık tarihinde ilk defa bu sezon La Liga’da boy gösteren Katalan ekibi sanki ligin müdavimlerindenmiş gibi 26 puanla 9. sırada yer aldı. Takımın teknik direktörlük koltuğunda 4 yıldır Pablo Machin var. Enerjik ve dinamik bir kadroya sahipler. Ligdeki her takıma zorluk çıkartabiliyorlar. Girona’nın kadrosunu inceleyenler Manchester City’den 5 kiralık futbolcu gördüklerinde şaşırmasınlar çünkü bunun sebebi Manchester City’nin sahibi olan City Football Group şirketi ile Pep Guardiola’nın kardeşi Pere Guardiola’nın şirketinin Girona FC hisselerinin %44.3’ünü satın alması.

La Liga’da Forma Giyen Türk Oyuncuların İlk Yarı Performansları

Sezon başında 14 milyon € karşılığında Villareal’e transfer olan milli futbolcu Bacca’nın gelişiyle ikinci plana düştü. Kasım ayının başında sürpriz bir şekilde iki aylığına Levante’ye kiralandı ve ilk maçında golle buluştu. Ancak Levante’nin kısır oyununda sivrilemedi. Villareal formasıyla 2, Levante ile 1 golü bulunun genç oyuncu ligin ilk yarısını 3 gol 1 asistle geçti. Bir takım uyum problemleri de yaşayan Enes, lige alıştıkça performansını arttıracaktır.

Emre Mor

Borussia Dortmund’ta bekleneni veremeyen yetenekli futbolcu 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo’nun yolunu tuttu. 4-3-3 oynayan Celta Vigo’nun Pione Sisto, Iago Aspas ve Maxi Gomez’den oluşan ileri üçlüsünde kendisine yer bulamadı. Sonradan oyuna girerek ligde 241 dakika sahada kaldı ve bu sürede attığı 1 golü bulunuyor. Onu tercih edilir kılan patlayıcı güç ve dribling özelliğinin yanına hala oyun görüşü ve pozisyon bilgisi ekleyebilmiş değil.

Emre Çolak

La Liga’da ikinci senesini geçiren Emre Çolak geçtiğimiz yıla göre daha sönük bir performans sergiliyor. Bazen ilk 11’de bazen de kulübede gördüğümüz 26 yaşındaki milli futbolcu 13 maçta 673 dakika sahada kaldı ancak bu sezon 1 asist yaparken henüz golle buluşamadı.

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