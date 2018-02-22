Analiz: Şahtar Donetsk-Roma

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Şahtar Donetsk-Roma karşılaşmasını analiz ettik

Maçın özeti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun belki de en adil kurası olan maçta Şahtar Donetsk ve Roma kozlarını Ukrayna’da paylaştı. Maça hızlı başlayan Şahtar Donetsk oldu. 3’üncü dakikada Marlos’la başlayan atakta içeri çevrilen topa iyi vuruş yapamayan Fred, takımını öne geçirme fırsatını tepmiş oldu. 5’inci dakikada bu kez etkili olan taraf Roma oldu. Kolarov’un kullandığı korner atışında oluşan karambolde Fazio, önüne düşen topu ağlara gönderemedi. 20’nci dakikada Cengiz Ünder’in iki oyuncudan sıyrılıp Perotti’ye pasını verdi. Perotti’nin pasında uygun durumda topla buluşan Dzeko’nun tek vuruşunda top Pyatov’da kaldı. 40’ıncı dakikada ise gelişen atakta Dzeko’nun ara pasına iyi hareketlenen Cengiz Ünder takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

51’inci dakikada kendi yarı sahasından pas atan stoper Rakitskiy’nin attığı top 6 oyuncuyu oyundan düşürdü ve Ferreyra’nın önünde kaldı. Ferreyra’nın vuruşunda top ağlara gitti ve oyuna denge geldi. Bu dakikadan sonra Şahtar’ın net gol pozisyonlarını kalesinde devleşen Alisson kurtardı. Onun da gardı bir yere kadar dayandı ve 71’inci dakikada Fred’in harika frikik golüyle Şahtar Donetsk 2-1 öne geçti. Son dakikada ağlara gitmek üzere olan topu çıkaran Bruno Peres tur umutlarını Roma’ya taşıdı ve maç 2-1’lik Şahtar Donetsk üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın analizi

Şahtar Donetsk, geniş alanda oynanan 4-2-3-1, Roma ise klasik 4-2-3-1 sistemiyle sahada yer aldı. Burada Şahtar Donetsk’in gayesi, ters ve uzun toplarla Romalı oyuncuları yorup geniş alanlar yakalamaktı.

Ev sahibi takım, özellikle Ismaily’i bek olarak değil, Bernard’a yakın oynayan bir oyuncu olarak kullandı. Bernard’ın bilek hareketleri ve hızından faydalanarak ikiye birler yakalamak isteyen Fonseca, Ismaily ve Bernard ikilisinden maç içinde fazlasıyla yararlandı.. Maçtan önce Fonseca, Cengiz ve Florenzi’nin defansif zaafından yararlanmaları gerektiğini net bir şekilde belirtmiş olmalı ki sağ bek Butko’nun maç içinde hiç ortası yokken sol bek Ismaily’nin 2 ortası bulunuyor.

Roma’da en büyük problem bir B planın olmaması gibi duruyor. Hücumda yalnızca Cengiz ve Dzeko’nun farkındalık yarattığı ve Kolarav’un ortalarıyla beslediği hücum anlayışı bir süre sonra çözülmeye başlıyor. Bunun getirisinde de üretkenlik konusunda ciddi sıkıntılar baş gösterebiliyor. Şahtar Donetsk maçında bunun ceremesini çeken Roma’nın, İtalya’daki rövanşta daha yaratıcı hücum varyasyonları denemesi gerekebilir.

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