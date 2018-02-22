Analiz: Sevilla-Manchester United

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dahilinde, Ramos Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan Sevilla-Manchester United maçını inceledik

Maçın özeti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk mücadelesinde Sevilla, evinde konuk ettiği Manchester United’la 0-0 berabere kaldı. Sevilla-Manchester United mücadelesi, son 16 turunda gol çıkmayan tek maç oldu.

Maçın başından itibaren Ever Banega önderliğinde hücumda etkili olmaya çalışan Sevilla, Manchester United kalesini bombardıman altına aldı. 15’inci dakikada Navas’ın çektiği şut az farkla auta çıktı. 17’nci dakikada sakatlanan Herrera yerini Pogba’ya bırakmak zorunda kaldı. Dakika 25’te ise bu kez Manchester United etkili geldi. Sanchez’in havadan milimetrik pasında topla buluşan Lukaku, tek vuruş yapmak istedi ancak vuruşunda top auta çıktı. 41’inci dakikada Banega’nın pasında topla buluşan Correa’nın vuruşunda De Gea gole izin vermedi. 44’üncü dakikada kullanılan korner atışında, gelen topu iyi takip eden N’Zonzi’nin, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu De Gea son anda çıkardı. 45’inci dakikada Navas’ın ortasında bomboş durumdaki Muriel’in kafa vuruşunu De Gea inanılmaz bir refleksle kurtarmayı başardı.

İkinci yarıda da etkili olan taraf Sevilla’ydı. Şutlarla kaleyi yoklamayı sürdüren Endülüs ekibi, 63’üncü dakikada Banega’nın ortasına iyi yükselen Lenglet’in vuruşunda bir kez daha De Gea’ya takıldı. 72’nci dakikada bu kez Sarabia boş pozisyonda topu auta isim oldu. 85’inci dakikada bu kez golü kaçıran isim Sandro’ydu. Ceza sahası içindeki vuruşunda defansı geçemedi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 0-0’lık sonuçla neticelendi.

Maçın analizi

Manchester United sahaya 4-2-3-1 sistemi ile çıktı. Ancak Sevilla’nın korkunç baskısı, Mourinho’ya bazı kararlar almaya yöneltti. Herrera’nın erken dakikada sakatlığı ve Sevilla’nın etkili oyunu karşısında Jose, 4-3-3 sistemine döndü. İkinci yarıdaysa baskıyı kırmak için 4-4-2 sistemine geçiş yaptı.Sevilla ise maça klasik 4-2-3-1 sistemi ile başladı. Muriel’i tek forvet olarak kullanan Montella, arka üçlüde Sarabia, Vazquez ve Correa’yı kullandı.

Sevilla topsuz alanda 4-4-2, Manchester United’sa topsuz alanda 4-5-1 sistemi ile atakları önlemeye çalıştı. Jose Mourinho, kanadı etkili kullanan Correa’yı durdurmak için Mata’yı ve Valencia’yı onu marke etmek için görevlendirdi.

Manchester United sol kanadı aktif kullansa da en fazla verim aldığı yer sağ kanat oldu. İngiliz takımlarıyla özdeşleşen “Kick and Rush” felsefesini kullanan Mourinho, sol kanatta Sevilla takımını kümeletip, ters kanatta boşa çıkan Valencia’yı diagonal paslarla besletilmesi emrini verdi. Bu sayede hem boş alan yakaladılar hem de Sevilla’ya fazladan efor harcatmış oldular.

Maçın belki de 0-0 bitmesindeki aslan payı De Gea’nındır. Sevilla’nın 25 şut çektiği maçta, kalesine gelen 8 şutun 8’ini de kurtarmayı başardı. Bunlardan 4’ünün yüzde 100’lük olduğunu düşünürsek ek de yanılıyor sayılmayız!

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