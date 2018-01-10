Seyir zevki artan Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının analizi FourFourTwo’nun masasında

17 maçın ardından hangi takım nasıl performans gösterdi? Sürpriz yapan takımlar, inişli-çıkışlı performans gösteren ekipler, şampiyonluk yarışı, Avrupa Kupaları, kümede kalma savaşları… Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının analizi sizlerle.

Başakşehir

Sezona Clichy ve Elia gibi önemli isimleri kadrosuna katarak lige başlayan Başakşehir, bu sezon da iddialı olacağının sinyallerini vermişti. Nitekim, Abdullah Avcı’nın öğrencileri son yıllardaki istikrarını bu sezon da sürdürdü ve ligin ilk yarısını 36 puanla lider bitirmeyi başardı. Türkiye’nin Atletico Madrid’i olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından 2 galibiyet ve 2 beraberlik çıkartmasını bildi.

Oyun geçişleri sırasında bloklar arası kaymayı seri ve düzenli bir şekilde yapıp, rakibin oyununu sete çevirmesine izin vermeden presi başlatmayı alışkanlık haline getiren Başakşehir, bu sezon da bu taktiğin meyvesini aldı. Evinde henüz mağlup olmayan İstanbul ekibinde Edin Visca, yaptığı 7 asistle lider konumda. 8 golle takımın en golcü ismi olan Adebayor’u, 4 golle stoper oyuncusu Epureanu takip ediyor.

Galatasaray

Lige fırtına gibi giriş yapan, ilk dokuz haftada 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip inanılmaz bir hava yakalamışken teknik direktör Tudor, bir anda oyun felsefesinde değişikliğe gitti. Önde basan ve sürekli pozisyon kovalayan Galatasaray, 9’uncu haftadan sonra defansa çekilen ve monoton futbol oynayan bir takım haline geldi. Taktik değişikliğinden sonra çıkılan 7 maçta 4 mağlubiyet alınınca Tudor ile yollar ayrıldı ve Fatih Terim takımın başına geçti. Terim yönetimindeki ilk maçta Göztepe’yi 3-1 yenen Galatasaray devreye liderin 1 puan arkasında 35 puanla ikinci sırada girdi.

Evinde mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, 37 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda. 37 golün 14’ünü atan Bafetimbi Gomis kariyerinin en parlak sezonunu geçiriyor. Ligin en çok kilit pas yapan ismi olan Belhanda’nın ligde 6 asisti bulunuyor. İlk devrenin en skorer stoperi ise 5 golü bulunan Maicon oldu.

Fenerbahçe

Lige oldukça kötü başlayan, 7 haftada 3 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekipte en çok konuşulan konu Aykut Kocaman’ın ne zaman istifa edeceğiydi. Yönetimle yapılan görüşme sonrası devam kararı alan Kocaman, adeta takıma yeni bir hava kattı. Toplantıdan sonra çıkılan 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe, bir anda şampiyonluk yarışının kuvvetli adayları içinde kendine yer buldu. Özellikle deplasmandaki başarılı formu sayesinde ligin devresini 33 puanla üçüncü sırada tamamladılar. Deplasmanda topladıkları 16 puanla, Göztepe’yle beraber en çok puan toplayan takım oldu.

Fenerbahçe’de gol yükünü çeken isim Guliano oldu. Yeni transfer bu sezon çıktığı 16 lig maçında kaydettiği 8 golle takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı. Forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe bu konuda oldukça sıkıntı çekti. Gol dağılımı homojen dağılan Fenerbahçe’de forvet oyuncularının etkisizliği oldukça gündem oldu.

Beşiktaş

Avrupa’da fırtınalar estiren, lige de iyi bir giriş yapan Beşiktaş, yoğun fikstürden oldukça etkilendi. Ligde oynadığı son 12 maçta; 3 mağlubiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Evinde yenilgi yüzü görmeseler de deplasman maçlarındaki performansı kötü olan Beşiktaş, devreyi ancak 30 puan ve averajla dördüncü bitirebildi.

Everton’a transferi gerçekleşen Cenk Tosun, bu sezon ligde attığı 8 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. Şenol Güneş’in ellerinde Liverpool yıllarındaki performansına geri dönen Babel, 7 golle takımının en skorer ikinci ismi oldu. Sezon başında Pepe transferiyle stoper tandemini güçlendiren Beşiktaş, 16 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Kayserispor

Süper Lig’in bir başka sarı-kırmızılı takımı olan Kayserispor ilk devrenin sonunda topladığı 30 puanla Beşiktaş’ın hemen arkasında beşinci sırada yer alıyor. Takım 17 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon ligin son sıralarında mücadelesine devam etmeye çalışan Kayserispor’un bu sezonki farklı, ivme kazanmış ve başarılı futbolunun arkasında şüphesiz takımın sezon öncesi anlaştığı Ruman teknik adam Marius Sumudica bulunuyor.

İlk yarı sona ererken sarı-kırmızılı ekipte en çok süre alan ve en çok gol katkısı yapan isim ise Umut Bulut oldu. Sumudica’nın ellerinde adeta yeniden kendini bulan oyuncunun çıktığı 17 maçta toplam 9 golü bulunuyor.

Göztepe

Geçtiğimiz sezon Yılmaz Vural yönetiminde play-off’larda Eskişehirspor’u penaltı atışlarında mağlup ederek Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Göztepe, 14 yıllık hasretin geri dönüşüne yakışır, oldukça başarılı, seyir zevki yüksek bir ilk yarı performansı sergiledi. Tamer Tuna yönetimindeki İzmir ekibi, ligin ilk yarısını 30 puanla altıncı sırada tamamladı.

17 maçta 30 gol bulan Göztepe’de en golcü isim 14 golle Adis Jahovic oldu. 17 maçın tamamında sahada bulunan Andre Castro ise takımın bir başka dikkat çeken ismi. 29 yaşındaki oyuncunun toplamda 3 gol ve 6 asisti bulunuyor. 17 maçta; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi gören İzmir ekibi, ayrıca deplasman maçlarında topladığı 16 puanla Fenerbahçe’yle bu kategoride liderliği paylaşıyor.

Trabzonspor

Tam olarak iki mevsimi yaşadı Karadeniz ekibi. Önce Ersun Yanal yönetiminde 8 haftada; 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet, ardından Rıza Çalımbay ile 9 haftada; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik aldılar. Evinde Akhisarspor’a 6-1 yenilen Trabzonspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırıp Rıza Çalımbay ile anlaştı. Çalımbay’la daha kompakt bir oyun sergileyen Trabzonspor ligin ilk devresini 29 puanla yedinci sırada tamamladı.

Yuvasına geri dönen Burak Yılmaz eski günlerine adeta geri döndü. 14 lig maçında 14 gole ulaşan Burak Yılmaz, gol krallığı konusunda Gomis ve Jahovic’le ilk sırayı paylaşıyor. Bordo-mavili ekipte genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün performansları taraftarı heyecanlandırdı. İki genç toplamda 4 gol 6 asistlik katkı sağlayarak, taraftarların geleceğe umutla bakmasını sağladı.

Orta sıra ve kümede kalma savaşları

Sivasspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor inişli-çıkışlı performans gösteren 3takımlar oldu. Sivasspor Aroune Kone, Bursaspor başarılı savunması ve Yeni Malatyaspor Boutaib önderliğinde ligin orta sıralarında sırasıyla; 26,25 ve 22 puana sahip takımlar. İkinci yarının başlarında gösterecekleri performans onlar için oldukça belirleyici olacak.

19’ar puana sahip Kasımpaşa ve Akhisarspor 11 ve 12’nci sırayı paylaşıyorlar. Özellikle Akhisarspor’un ligin başlarındaki fırtınası artık ters yönde esmeye başladı. 9 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, son 3 maçından da puan alamadı.

18 puanla 13’üncü sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alınca Susiç ile yollarını ayırdı ve takımı ikinci devrede Hikmet Karaman’a emanet etti.

İlk 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Osmanlıspor, Bülent Uygun’la yollarını ayırıp İrfan Buz’la anlaşmaya vardı. Buz yönetiminde inişli-çıkışlı performans sergileyen Ankara temsilcisi 17 puanla 14’üncü sırada yer alıyor. ,

17 puanla 15’inci sırada bulunan Antalyaspor’da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Nasri, Menez, Vainqueur, Djourou, Eto’o gibi starları kadrosunda bulunduran Antalyaspor, 3 teknik direktör değiştirmesine rağmen başarı yakalayamadı. İkinci devreye Hamza Hamzaoğlu’yla başlayacak Akdeniz temsilcisinde ilk hedef kümede kalmak.

15 puanlı Konyaspor, 14 puanlı Gençlerbirliği ve 9 puanlı Karabükspor, ligin son 3 sırasında yer alan ekipler oldu.

Yazı Burak Özgül

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