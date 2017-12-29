Angel di Maria, La Liga’ya dönüyor

Paris Saint-Germain’in Arjantinli futbolcusu Angel di Maria, rotasyon oyuncusu olarak kullanılmaktan sıkıldığı için gemileri yaktı

Yaklaşık 10 yıl önce katıldığı 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve 2008 Pekin Olimpiyatları ile kendini tanıtan ve Benfica’dan sonra Real Madrid transferiyle kendisini geleceğin yıldız adayları arasına sokan Angel di Maria, La Liga’ya geri dönmeye hazırlanıyor.

2010 yılında transfer olduğu ve dört yıl boyunca formasını giydiği Real Madrid’de Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Copa del Rey ve Supercopa de Espana kupalarını da dahil olmak üzere birçok başarı kazanan futbolcu, 2014 yılında Manchester United’a transfer olmuştu. 2015 yılından beri PSG forması giyen ve takımıyla bir de şampiyonluk yaşayan futbolcu düzenli oynayamamaktan şikayetçi. Bu nedenle devre arası transfer dönemi için Barcelona’nın teklif ettiği 60 milyon euro’luk anlaşma teklifi di Maria için reddedilecek gibi değil.

Bu teklif Neymar transferinden sonra Finansal Fair Play şartlarını zorlayan ve devre arasında bazı futbolcularını elinden çıkarmak zorunda olan PSG için de oldukça cazip. Unai Emery, futbolcuyu sadece 4 maçta 90 dakika boyunca oyunda tuttu. Bu durum yeni sezonda di Maria ile aralarında bir krize yol açacak gibi duruyor. Zira futbolcu verdiği röportajlarda ilk 11’de yer bulmayı hak ettiğini düşündüğünün altını çiziyor.

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