Antalyaspor’un yeni transferi Samir Nasri, takıma neler katacak?

Türkiye’ye gelen yıldız futbolcuların ardı arkası kesilmiyor. Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla referanslı Samir Nasri, bu sezon hünerlerini Antalyaspor’da gösterecek. Kadrosunda Samuel Eto’yu da bulduran Akdeniz ekibinde spot ışıkları şimdi Nasri’nin üzerinde olacak.

Samir Nasri, Zidane gibi Cezayir’den göç eden ailenin Marsilya’da doğan çocuğu oldu. Yalnızca yaşamları değil oyun stilleri de benziyordu. Bileklerine hakim olan Nasri, hem sol kanat hem de forvet arkasında görev alabiliyor. Sol kanatta oynadığında taç çizgisine yakın olmak yerine 18’e yakın oynamayı tercih edip o bölgeyi etkili kullanmak istiyor. Forvet arkasında görev aldığı maçlarda ise biraz daha sola kayıp çaprazdan şutlar ile kaleyi yoklamayı seviyor.

Nasri’yi diğer hücum oyuncularından ayıran noktalar, takım defansına yardım etmesi ve oyun kurması… Onu bazı zamanlarda gizli bir “8” numara olarak görebiliriz. Kaliteli paslarla izleyenlerin gözünü kamaştıran yıldız futbolcu, orta sahadan kuracağı oyunla set hücumlarında etkin bir rol üstlenecek.

Marsilya’dan sonra Arsenal ve Manchester City kariyerleri büyülü geçti. Mavilerde 2 kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. 5 sezon City forması terlettikten sonra Sevilla’ya transfer oldu. Samir Nasri Sevilla’da 30 müsabakada foma giyip 3 gol 3 asit üretti.

Antalyaspor’un Samuel Eto’o, Menez,Nasri üçlüsünü takımda bulundurması taraflı tarafsız herkesi heyecanlandırıyor. Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’u bu sezon İstanbul takımlarına defans yaptıracak bir kadro oluşturdu. Forvet Eto’o’nun oyun tarzına çok uygun bir transfer olması Eto’o için 36 yaşında gol krallığı anlamına gelebilir.

Yorumlar

yorumlar