Ligde ilk yarının bitmesinin ardından, ara transfer dönemi serüveni 4 Ocak itibarıyla başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonu ara transfer dönemi 4 Ocak 2018 Perşembe günü başlayacak. FIFA kuralları gereği 28 gün sürecek ara transfer dönemi 31 Ocak 2018 Çarşamba günü ise sona erecek.

Transferde adı geçen oyuncular

Başakşehir

Mapou Yanga-Mbiwa: Olimpik Lyon’da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, Başakşehir’in stoper listesinde yer alıyor.

Emre Akbaba: Adı birçok takımla anılan yetenekli oyuncu 10 numara pozisyonu için düşünülen bir isim. Bu sezon çıktığı 16 lig karşılaşmasında 5 gol, 6 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray

Kwadwo Asamoah: Sol bekte Linnes ve Latovlevici’den beklenen verimi alamayan Galatasaray, rotayı tekrar Asamoah’a çevirdi. Sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada bulunan Ganalı sol bek için girişimler sürüyor.

Patrice Evra: Sol bek listesinde ikinci sırada bulunan tecrübeli isim için 6 aylık mukavele planlanıyor.

Kaan Ayhan: Milli takımda Fatih Terim’in parlattığı genç isim, birçok mevkide oynaması ve Türk statüsünde yer almasında ötürü transferi oldukça istenilen bir isim. Şimdi olmazsa bile yaz transfer dönemini kesin gözüyle bakılabilecek transfer.

Fenerbahçe

Domenico Criscito: Sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe’de öncelik, Zenit’in kaptanı sol bek Criscito. 31 yaşındaki sol bek bu sezon 20 maçta; 3 gol ve 3 asist üretti.

Kemar Lawrence: New York Re Bulls takımda forma giyen 25 yaşındaki Jamaikalı sol bek, sarı-lacivertli ekibin ikinci planı olarak listede yer alıyor.

Beşiktaş

Islam Slimani: Cenk Tosun’un kuvvetle muhtemel transferinden sonra forvette oluşacak boşluğu, Leicester City’den Islam Slimani ile doldurmaya çalışacak Beşiktaş yönetimi, ilk hedef olarak 6 aylığına kiralamaya çalışacak.

Trabzonspor

Rodrigo Moledo: Panathinaikos forması giyen 1,88’lik stoper, Rıza Çalımbay’ın listesinde ilk sırada yer alıyor.

Sakıp Aytaç: Rıza Çalımbay’ın eski öğrencisi, sol bek için adı geçen isimlerden biri. Türk vatandaşı olması ve ligi iyi bilmesinden ötürü transferi oldukça istenilen bir sol bek.

Umar Aminu: Hücum hattında alternatifini arttırmaya çalışan bordo-mavili ekip, Osmanlıspor’un gözde ismini kadrosuna katmayı hedefliyor.

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