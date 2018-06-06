Arjantin – İsrail maçı iptal oldu!

Arjantin basınındaki haberlere göre; Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran’da yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirdi

Medyadaki haberlere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri’yi arayarak, cumartesi günü Kudüs’te oynanması planlanan maçın gerçekleşmesini sağlamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Futbolcular ve Sampaoli de kararı destekliyor

Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli’nin hazırlık maçı oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık müsabakasına soğuk baktıkları belirtildi.

Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain de ESPN televizyonuna konuştu. İptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayan Higuain, “Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Ayrıca Batı Şeria’daki Arjantin diplomatik temsilciliğinin önünde de protesto gösterisi düzenlenmiş, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibirl er-Racub da burada yaptığı açıklamada, “Karşılaşma, İsrail’in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs’te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü.” demişti. Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi’den “İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını” ve maça çıkmamasını istemişti.

Filistin Futbol Federasyonu da ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi ve takım arkadaşlarına maçın iptali için teşekkür edilen yazılı bir açıklama yayımladı. Federasyon Başkanı Jibril Rajoub da “Değerler, ahlak ve spor bugün bir zafer kazandı ve maçın iptaliyle İsrail’e bir kırmızı kart gösterildi” dedi.

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