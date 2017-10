Arsenal’in başarılı oyuncusu Alexis Sanchez’in trajik hikayesi

6 yaşında araba silen, para kazanmak için sokaklarda takla atan, yoksulluktan dolayı komşularından ekmek isteyen çocuk: Alexis Sanchez’in trajik hikayesi…

Amerika kıtasının kuzeyine oranla daha fakir olan güney kısmında, Şili topraklarında dünyaya geldi. “Şeytanın Köşesi” olarak da bilinen Tocopilla semtinde doğan Alexis Sanchez’in trajik hikayesi çocukluk dönemiyle başladı.

“Toprağın sonlandığı yer” anlamına gelen Şili’de hayat koşulları oldukça zordu. Sanchez ailesi hem maddi anlamda hem de aile huzuru anlamında sıkıntılı süreçler yaşadı. Ailenin 4 çocuğundan biri olan Alexis, çocuk yaşta para kazanmak için sokaklara atıldı. O kadar fakir bir ailede yaşıyordu ki 6 yaşında bir bakıma ekmeğinin derdine düştü. Sanchez’in kardeşi Humberto verdiği röportajda “Çok fakirdik. Alexis 6 yaşında eve para getirmek zorunda kaldı. Kimi zaman elinde bir bezle arabaları silerdi kimi zaman da taklalar atarak milleti eğlendirirdi” demişti.

Alexis insanları eğlendirirken haliyle o küçük bedeni bu tempoyu kaldıramıyordu. Cebinde parası da olmadığı için komşularının kapısını çalıp onlardan ekmek istiyordu. Çaresizlikle, parasızlıkla hatta açlıkla okul yıllarında tanışmıştı; yaşça küçük ruhen büyük adam… Evin tek adamıydı! Annesi Martina, Sanchez henüz yürümeye başlamamışken babası Gullermo ‘nun evi terk etmesinden sonra dört çocuğunu tek başına büyüttü. Tek amacı çocukları için para kazanmak olan anne Martina, balık temizleyiciliği yapıyor,. bunun haricinde sokakta çiçek satarak eve bir ekmek daha fazla götürmeyi amaçlıyordu.

Alexis Sanchez okul hayatında başarılı bir öğrenci olamadı. Aklı sürekli top oynamaktaydı. Ders aralarında oynadığı futbolla doymayınca derslerden kaçıp futbolun büyüsüne kendini kaptırıyordu. Bu durumdan şikayetçi olan annesine “Merak etme anne ben futbolcu olunca çok zengin olacağız ve istediğin her şeyi sana alacağım” diyordu çocuk aklıyla. Annesi de onun ne kadar zor koşullarda olduğunu bildiği için sadece uyarmakla yetiniyordu. Çamurlu ve kötü sokaklarda yalın ayak top oynayacak kadar bu oyunu seven Alexis yaşıtlarından büyüklerle oynuyor, aldığı omuz darbelerine rağmen yılmıyordu. Kaçan her topun peşinden koşup ağaçlara tırmandığı için sincap lakabıyla mahallesinde ona seslenenlerin sayısı bir hayli fazla.

Bir süre sonra futbola olan sevgisi ve yeteneği Tocopilla’da herkesin dillendirdiği bir konu oldu. Kısa boyu, atletik vücudu, küçüklüğünde attığı taklalara bağlı olarak gelişen jimnastik yeteneği ve hızı onu parmakla gösterilen bir çocuk yapmaya yetiyordu. Tocopilla’da adı sanı yürümeye başlamıştı bile. Hatta ilk futbol ayakkabılarını alan kişi belediye başkanı olmuştu.

Alexis Sanchez 16 yaşında Cobreloa takımıyla anlaştığında sevincinden yerinde duramıyordu. Annesine verdiği sözün başlangıcı için büyük bir adım atmış oluyordu aynı zamanda da. Oradaki hocası Sanchez’i tanımlarken “Her genç oyuncuda bir eksik yön vardır. Ama Sanchez’de her şey tamdı. Yeteneklerinin sınırı yoktu.” diyordu.

Haksız da sayılmazdı hocası. Cobreloa’dayken 2007 yılında Udinese tarafından keşfedilip dünyaya açıldı. Artık Alexis Sanchez ayrılıyor ve Avrupa’ya en iyilerinden biri olmak için gidiyordu. Kiralık olarak Colo Colo ve River Plate formaları giyen Sanchez, 2008-09 sezonundan sonra Avrupa’ya geri dönüp Udinese ile harika işlere imza attı. Durdurulamaz boyutlara geçen oyunuyla Barcelona’nın radarına giren Alexis, 2011-12 sezonunda dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmayı başarmıştı. 2014-15 sezonuna kadar başarıyla oynadığı İspanyol kulübünden ayrılarak İngiltere devi Arsenal’la sözleşme imzaladı ve bu formayı terletmeye de devam ediyor.

Hayalinin peşinden gitmeseydi elinde bezle araba silmeye devam edebilirdi. Ya da çoğu Şilili genç gibi balıkçılık ya da madencilikle uğraşarak zor bir hayat sürebilirdi. Ancak O, annesine verdiği sözü tutacak kadar kararlı bir çocuktu ve en iyilerden biri olup bu sözünü yerine getirecek kadar da azimliydi…

Geldiği yeri unutmayan Sanchez, her koşulda oradaki insanlara özellikle de gençlere yüz binlerce euro bağışladı. Spor sahası ve okul inşa ettirdi. Ve belki de en övüneceği bir olay oldu. Sanchez’in çıplak ayakla top oynadığı, açlıkla boğuştuğu sokağın adı alınan kararla “ Alexis Sanchez sokağı” olarak değiştirilmişti. Kariyerinde onca zafer yaşayan ismi ağlatacak tek şey de bu olabilirdi…

Yazı: Burak Özgül

