İyi bir Arsenal taraftarı olan Emma ve Edward çifti bebeklerine, Theo Walcott hayranlıklarından dolayı Theo adını verdi. Küçük Theo’nun kaybı üzerine isim babası bir mektup yazdı

Bu durumu duyan Theo Walcott, bebeğin adının hikayesini öğrendiğinde onlara bir mektup yazmaya karar verdi. Walcott içinden geçenleri şöyle aktardı;

Sevgili Emma ve Edward

Bebeğiniz Theo’yu kaybettiğiniz için çok üzgünüz. Arsenal kulübü olarak size en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. İki çocuk babası olarak nasıl hissettiğinizi tahmin bile edemiyorum. Biliyorum ki Theo için hissettikleriniz baki kalacak ve çocuğunuzu sevdiğiniz için kendinizle gurur duymalısınız. Çocuğunuzun adının benden ilham alınması onore edici. Kalbim sizinle güçlü kalın…

Sevgiler;

Theo Walcott

Böyle bir mektubu Theo Walcott’dan alan aile oldukça mutlu oldu. Baba Edward Herdman gelen mektubu twitter’dan paylaşarak;

“Bu yılında başında kaybettiğimiz oğlumla ilgili bu inanılmaz mektup için Arsenal ve Walcott’a teşekkürlerimizi sunarım. Klas klüp… “ bu nazik harekete karşı teşekkürlerini iletti.

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