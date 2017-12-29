Arsene Wenger tarihe geçmek üzere

Arsene Wenger, Crystal Palace maçıyla beraber Premier Lig’deki 810’uncu maçına çıktı

Premier Lig’de Arsenal ve Crystal Palace’ın karşı karşıya geldiği 20’nci hafta mücadelesi, Arsene Wenger açısından büyük bir önem taşıyordu. 1996 yılından bu yana Arsenal’in başında görev yapan Fransız teknik adam, Premier Lig’de en çok maça çıkan isim olan efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson’un rekorunu egale etti.

810 kez Premier Lig’de takımının başında maça çıkan Wenger, pazar günü oynanacak olan West Bromwich karşılaşmasıyla Premier Lig’de en çok maça çıkan menajer olarak tarihe geçecek.

Arsene Wenger, 810 Premier Lig maçında; 468 galibiyet, 197 beraberlik ve 145 yenilgi aldı. Alex Ferguson ise bu süreçte 810 maçın 528 galibiyet, 168 beraberlik ve 114 yenilgilik performansa imza attı.

Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger’in ardından Premier League’de en çok sahne alan menajerler ise; 641 maçla Harry Redknapp, 508 maçla David Moyes ve 494 maçla Sam Allardyce oldu.

En başarılı yılını 2003-04 sezonunda yaşayan Wenger kazandığı şampiyonlukların yanı sıra yenilmeyen bir takım kurmuştu. O zaman ki yenilmezlik serisinde son mağlubiyetini 4 Mayıs 2003’te Leeds United karşısında alan Arsenal, bu maçtan sonra 49 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştı. 24 Ekim 2004’te, 50’nci maçta rakip Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United olmuştu. Sahadan 2-0’la ayrılan kırmızı şeytanlar, böylelikle Arsenal’in yenilmezlik serisini de bozmuş oluyordu.

21 yıldır Arsenal’de çalışan Arsener Wenger, Londra ekibiyle 3 lig, 7 Federasyon Kupası ve 7 Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

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