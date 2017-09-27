Atalay Babacan Röportajı: “Formayı hak eden alacak!”

Türkiye 17 yaş altı futbol takımımız Hindistan’da düzenlenecek U-17 Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil etmeye hazırlanırken; takımın yıldızlarından Atalay Babacan, milli takım ve Galatasaray’daki hedeflerini anlattığı bir röportaj verdi

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda mücadele edecek Türk Milli Futbol Takımı’nın orta sahasında görev yapan Galatasaray’ın genç oyuncusu Atalay Babacan, ortaya koyacağı futbolla Igor Tudor’un dikkatini çekmek ve Galatasaray’ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi.

10 numara pozisyonunda her iki ayağını da kullanarak izleyenleri heyecanlandıran Babacan’ın 6-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvadan önce Anadolu Ajansı’ndan Hilmi Sever’e verdiği röportajın satır başları şöyle:

“Şimdi 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergileyerek Galatasaray’a hazır olduğumu göstermek istiyorum. İlk hedefim sarı-kırmızılı formayı giymek. Galatasaray altyapısından 7-8 kişi bütün kamplara gidiyoruz. 2000 doğumlu yaş grubu yalnızca Galatasaray’a değil Türk futboluna büyük katkı sağlayacaktır. Ozan Kabak’la da aynı mahallede oturuyoruz, onunla bir hayalimiz var. Galatasaray ve A Milli Takım formasını birlikte giymek istiyoruz. İnşallah bu da yakın zamanda nasip olur.”

“Galatasaray’da bu sene şampiyonluk yaşamak istiyoruz”

“Igor Tudor genç futbolcuları seviyor. Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergilersek Igor Tudor’dan formayı alacağıma inanıyorum. Galatasaray’da çok kaliteli oyuncular var ama bu beni korkutmuyor. Saha içi ve saha dışında hep bizimle ilgileniyorlar. Onlarla birlikte biz de savaşacağız, Galatasaray’da bu sene şampiyonluk yaşamak istiyoruz.”

“Yabancı sayısı önemli değil, bir oyuncu iyiyse oynar. Yeter ki yeteneği ve azmi olsun. Oyuncunun yabancı ya da Türk olmasının hiçbir önemi yok. Formayı hak eden alacak.”

“Herkes beni bir futbolcuya benzetmeye çalışıyor. Elbette hayranlık duyduğum oyuncular oldu ama bugüne kadar onları taklit etmek yerine kendi özelliklerimin üzerinde çalıştım. Bu özelliklerimi geliştirmek istiyorum.”

“Dünya Kupası’na katılacak 17 Yaş Altı Milli Takımı yaklaşık 3 yıldır birlikte oynayan isimlerden kuruldu ve Mehmet Hacıoğlu yönetiminde Hindistan’da iddialıyız. Çok iyi bir arkadaşlığımız var ve çok iyi bir takım olduk. Birbirimizi tamamlıyoruz ve herkes birbirinin ne yapacağını biliyor. Avrupa Şampiyonası’nda da maç maç bakarak yarı finale kadar çıktık. Aslında final de görebilirdik ama bazı talihsizlikler oldu. Yarı finale çıkıp Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandık. Hindistan’da da elimizden geleni yapacağız.”

“Rakipler isim olarak güçsüz gibi dursalar da ben güçlü olduklarını düşünüyorum. Fizik güçleri çok fazla ama bizim de tekniğimiz ve kondisyonumuzla onlara üstünlük sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli takım olarak Hindistan’da ilk olarak gruptan çıkmak ve sonrasında Dünya Kupası’nda final oynamak istiyoruz.”

Millilerimizin bulunduğu B Grubu’ndaki rakiplerimiz Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ekiplerinden oluşuyor.

Atalay Babacan, Hırvatistan’da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda turnuvanın en iyi 11’ine seçildi, Galatasaray’ın sezon öncesi A takım kampına katıldı ve 24 kişilik kadroda yer aldı.

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