Athletic Bilbao-Spartak Moskova maçına gölge düştü!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında oynanan Athletic Bilbao-Spartak Moskova maçı öncesinde meydan savaşı çıktı!

Rusya’da oynanan ve Athletic Bilbao’nun 3-1 üstünlüğüyle biten ilk maçın ardından, İspanya’da oynanacak Athletic Bilbao-Spartak Moskova maçı öncesinde futbola yakışmayan üzücü olaylar yaşandı.

Rusya’dan gelen radikal ultras Spartak Moskova taraftarları, maç henüz başlamadan stadyum önünde çirkin görüntülere imza attı. Sayıları yaklaşık 200’ü bulan Spartak Moskova taraftarı, maç başlamadan saatler önce stat çevresinde ateş yaktı. Polisin uyarılarına rağmen eylemlerine devam eden taraftarlar, önüne gelen her şeyi yerlere atıp çöp konteynerlerini ters çevirdi. Polis, ihtarlarına kulak asmayan taraftarların üzerine yürüyünce bu kez taş, sopa ve havai fişek ile yanıt verdiler.

Olaylar esnasında az 3’ü Rus toplam 5 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında 50 yaşındaki polis memuru Inocendio Arias Garcia ise kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailesine başsağlığı diledi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da açıklamasında “şiddet olaylarını güçlü şekilde kınadığını” ifade etti.

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