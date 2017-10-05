Atletico Madrid, yeni stadında Barcelona taraftarlarını istemiyor!

La Liga’nın 7’nci hafta maçlarına Barcelona’nın Las Palmas maçına seyirci kabul etmemesi damga vururken, 8’inci hafta maçları daha büyük bir tartışmaya gebe

İspanya’nın yasa dışı ilan ettiği ancak Katalonya’da çok büyük bir katılımla gerçekleşen referandumdan sonra sular durulmuyor. Pique’nin milli takım antrenmanında taraftarlar tarafından protesto edilmesi ve “Sorun olduğumu düşünüyorlarsa milli takımdan ayrılırım” açıklaması, Barcelona yönetiminin soruna dikkat çekmek için Las Palmas maçını seyircisiz oynatması, referandum yankıları sürerken Barcelona’nın greve hazırlandığını açıklaması, futbol federasyonunun ve kulüp başkanlarının açıklamaları derken işler her geçen gün biraz daha karışıyor. Barcelona’nın geri adım atmaması ve “yasa dışı” ilan edilen referandumu tüm organlarıyla desteklemesi diğer La Liga ekiplerini çileden çıkarmış durumda. Yeni haftada Madridliler Barcelona taraftarlarını istemiyor!

La Liga’nın 8’inci hafta maçlarının oynanacağı 14 Ekim tarihi için Atletico Madrid, Barcelona taraftarları için satışa çıkarması gereken biletleri satmayacağını duyurdu. Kulüp bunun açıklamasını lojistik sorunları göstererek yaptı. Atletico Madrid maçlarını yeni sezonda yeni stadı Wanda Metropolitano’da oynuyor. Alınan bu kararın La Liga ekipleri arasında fikir ayrılıklarını tetiklemesi ve tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

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