Attığı golle Mısır’ı Dünya Kupası’na taşıyan Mohamed Salah’ın hikayesi

Teknik direktörleri onun hakkında neler düşünüyor? Roma’ya gelene kadar başından neler geçti? Liverpool’da neler yapar? Mohamed Salah’ı araştırdığımız dosya konumuzda bu sorulara en yakınındakiler cevap verdi…

“Comportamenti giusti’ yüzünden benimle yıllardır alay ediyorsunuz” diyor Şubat’ta Roma, Palermo’yu 5-0 bozguna uğrattıktan sonra Luciano Spalletti duygusuz bir şekilde. “Comportamenti giusti” yani “doğru davranış” Spalletti’nin, Roma’ya 2005 yılında ilk gelişinden kalma bir terim.

“Bu” diyor başparmağıyla arkasını işaret eden teknik adam, “doğru davranıştır işte.” Ardından elini öne doğru hareket ettirip, işaret parmağını göstererek öyle bir ton ve bakışlarla konuşuyor ki, çoğu yetişkin 6 yaşındaki haline geri dönüp masanın arkasında kıvranmaya başlayabilir!

Spalletti, Roma soyunma odasında daha yeni verdiği bu dersi tekrar anlatıyordu. Arkasındaki dev ekrandan bir video oynattı. Elindeki lazer ile de Mohamed Salah’ı gösterdi.

“İkinci yarıda otuz dakika geçmişken 4-0 öndeydik ve o, 2 gol atmıştı bile. Bir tanesi tam aut çizgisinden harika bir vuruştu. Tekrar söylemem gerek, bu şans eseri değil, bilinçli bir vuruştu. Tüm zaferi kendisine saklayıp, gazetelerde 10 üzerinden 10 alabilirdi. Ancak bunun yerine şu koşuyu yaptı.”

Videoda Roma, üçüncü bölgede topu kaybetmişti. Palermo oyuncusunun 4-5 metre gerisinde olan Salah, geri koşup ceza sahası içinde topu geri kazandı. Pozisyona, “güzelliğinin içinde çılgınlık var” diyen Spalletti, Salah’ın golünden ötürü bunu es geçen gazetecileri azarladı.

Hızlı bir Roma kontra atağının ardından topu kontrol bile etmeden, aut çizgisinden yapılan vuruşla ağlara giden golden nasıl etkilenirler?

“Yalnızca Lionel Messi ondan hızlıdır!”

Fiorentina, Şubat 2015’te Salah’ı Chelsea’den kiraladığında şaşırmıştı. “Yeteneklerinin farkındaydık ancak bizi sonuca götüreceğini bilmiyorduk” demişti teknik direktör Vincenzo Montella, Salah beşinci maçına çıktıktan sonra. “Top ayağındayken en hızlı futbolculardan birisi olduğunu biliyorduk, büyük ihtimalle yalnızca Lionel Messi ondan hızlıdır.

İtalya ve West Ham United’ın eski forveti Alessandro Diamanti ise kısa ve öz konuşmuştu: “Daha önce de hızlı oyuncularla oynadım ama o hem hızlı, hem teknik, hem de goller atabiliyor.”

Menekşeler’deki yarım sezonunun ardından Rudi Garcia yönetimindeki Roma’ya kiralık olarak gitti ve burada da etkileyici performansına devam etti. Ancak Ocak 2016’da takıntılı Spalletti geldi ve takımın her bölgesine yaptırdığı tekrarlı antrenmanlarla Salah, takımına kupa kazandırabilecek bir oyuncu haline geldi.

Nihayetinde Roma, geçen sezon yine Serie A’yı kazanan Juventus’un gerisinde 4 puanla ikinci bitirdi. Ancak Juventus 77 gol atarken (Liverpool da 78 atmıştı) Roma 90 gol attı. Böylece kulüp tarihinin en fazla puan toplanılan ve gol atılan sezonu oldu. Asist ve golleriyle de toplam gol katkısı; Fiorentina’da 16 maçta 9, Roma’da Garcia ile 15 maçta 5 ve Spalletti ile 50 maçta 42 gibi inanılmaz bir rakama ulaştı. Geçen sezon her 94 dakikada 1 gol katkısında bulundu; ki bu Philippe Coutinho dahil her Liverpool oyuncusundan fazla. Seria’da 71 kez ilk 11 başlayan oyuncu, 35 de gol attı.

Geçen sezonun başında Salah, Spalletti tarafından kendisine faydası dokunabilecek bir şekilde eleştirildi. Teknik direktörü, rakibini en az iki kez geçmesinde ısrar ediyordu. Mayıs ayında deplasmanda Chievo’yu 5-3 yendikleri maçtan sonra Spalletti: “Olağanüstüydü. Artık kendine güvendiğinden bölgeler arasında oynayabiliyor, onu kim yakalayabilir ki? Onu yakalamak için bir motosiklete ihtiyacınız var” diyordu.

Birçok yabancı oyuncu gibi Salah da Serie A’yı taktiksel eğitim olarak gördüğünü söyledi. Asla tek bir taktiğe bağlı kalmayan Spalletti, Roma’yı birçok kez 4-3-3, 4-2-3-1 ve 3-4-1-2 ile sahaya sürdü.

Salah genelde hücum bölgesinin sağında görev alsa da, zaman zaman Edin Dzeko’nun yanında ikinci forvet olarak ya da Dzeko’nun hemen arkasında, Radja Nainggolan’ın hemen önünde sağa doğru bir 10 numara olarak oynadı. Takım arkadaşlarının kendisi kadar yetenekli olmadığı Mısır’da ise genelde 10 numara pozisyonunda oynuyor.

“Salah’ın işi yakın mesafeden bitirmek!”

Detaylara gelecek olursak, Salah’ın özelliği sağdan sol ayağı ile topu içeriye gönderdikten sonra hızla ceza sahasına girmesi. Rakip savunmayı hızıyla etkisiz bıraktıktan sonra karşı karşıya kaldığı kaleciyi yakın mesafeden ayağının içi ile avlayınca klasik bir Salah golü izlemiş olursunuz. Geçen sezonun mart ayında, Roma’nın Fiorentina’yı yendiği maçta attığı gol bunun iyi bir örneği.

Takıma iyice alışan Salah’ın Spalletti dönemindeki golleri, kurulan üçgende yapılan hızlı pasların ardından kalecinin hemen dibinden geldi. En önemlisi de santrfor Edin Dzeko’ya, ilk fırsatta hücumda yardımcı oldu.

Salah’ın golcülüğü, sezileri sayesinde bir kanat oyuncusuna göre şaşırtıcı derecede iyi. Onu altıpasta boşta kalan ya da seken bir topu tamamlarken görebilirsiniz. Bazen ayak çabukluğu ve kaleyi düşünmesi ile rakip savunmacılara korku dolu anlar yaşatabiliyor. Şubat 2015’te Fiorentina’nın Tottenham’ı yendiği maçta Jan Vertonghen’i küçük bir çocuk gibi yere düşürerek attığı gol gibi.

Salah’ın işi yakın mesafeden bitirmek. Geçen sezonki yüzde 19.3’lük şut-gol oranı ile Harry Kane’in Premier Lig’deki performansını geçmekle kalmadı, aynı zamanda son 6 sezondaki Premier Lig forvetlerinin yüzde 5’lik dilimine de girebiliyor. Yorucu koşularının yanı sıra ceza sahasında da sakin kalıyor.

Salah’ın asistleri de genelde golleri gibi. Ayrıca çizgiye indikten sonra içeriye çıkardığı toplar da var. Palermo’ya dar açıdan attığı gol öncesinde topu Dzeko’ya göndermek istese de kaleciyi önde görünce fikrini değiştirmiş. Mısırlının uzaktan şut tehdidi (geçen sezon Sassuolo’ya attığı gole bakın) ya da geçen sezon nisan ayında Bologna’ya karşı Diego Perotti’ye yolladığı, ardından Dzeko’nun golle sonuçlandırdığı Andres Iniesta stili pasları da var. Bu farklı yetenekleri Salah’ı birinci sınıf bir oyuncu haline getirebilir.

Nisan ayında Roma, Bologna’yı 2016-17’de ikinci kez 3-0 yenmişti, Kasım’daki ilk maçta da Salah ilk hat-trick’ini yaparken İtalyan La Repubblica Salah’ı “Soğukkanlı ve dokunulmaz” sıfatlarıyla anlatmıştı.

Salah o maçta 33.89 kilometre hıza ulaştı; Usain Bolt ise dünya rekorunu kırdığı 2009’da 37.58 kilometre ortalama ile koşmuştu. beIN Sports, Salah’ın önceki sezon Fiorentina’da attığı 70 metrelik bir depar üzerinden hesap yaparak 100 metreyi 10 saniyede koşacağını belirtmişti.

Bu çılgın hız, Salah’ın 2015’teki Coppa Italia yarı finalinde Fiorentina forması ile Juventus’a attığı kariyerini sembolize eden golü hatırlatıyor. Simone Pepe’nin kullandığı korneri Menekşeler alınca hızlanmaya başlayan Salah, takım arkadaşının pası biraz gerisine atmasına rağmen topu topuğuyla aldı. Orta sahada, Salah’ın ilerisinde, Juve’nin son oyuncusu Simone Padoin vardı. Salah yine de topu bacaklarının arasında geçirip sağ üst köşeye yolladı.

İslam dünyasının sevdiği Batı’da top koşturan birisi olarak Salah, sonsuza dek eleştirilerden kaçınacak. Basel’de hassas bir durum yaşamıştı. İsrail Şampiyonu Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı sonrası oyuncularla el sıkışmasa da bu durum yumruk tokuşturan Salah’ın peşini Roma’da bırakmadı. Yerel bir Yahudi lider, Salah’ı “Yahudi Düşmanı” olarak nitelendirirken, Roma’nın oyuncuyu transfer etmesine karşı çıktı. Kanat oyuncusu ise kendisinin İsrail karşıtı açıklamalar yaptığı iddialarını sert bir şekilde reddetti.

Salah, 2012-13’te İsviçre Ligi’nin En İyi Futbolcusu seçildiğinde, kadın sunucu onu yanağından öpünce Müslüman taraftarlar arasında büyük bir münakaşa çıktı. Salah utandığını açıkça belli etti ve törendeki tepkilerin keyfini kaçırdığını söyledi.

Üç yıl sonra Mısır-İtalya ilişkilerini bozacağından haberi yoktu. Şubat 2016’da genç bir İtalyan, Giulio Regeni, Mısır’da ölene dek işkenceye uğramıştı. Avrupa, Mısır polisini suçlarken; Mısır hükümeti de Müslüman Kardeşlik’i suçluyordu. Roma da 25 Nisan 2016’daki Napoli maçına “Giulio için gerçek” pankartı ile sahaya çıktı. Bu da Salah’ı hedef haline getirdi. Daha yeni Mısır turizm sektörünün elçisi olmuştu ve Roma’nın tesislerinde yayınlanmak üzere birkaç reklam çekilmişti. Arap medyası, Salah’ın Roma’dan ayrılmak istediğini reddetse de avukatı bu iddiaları yalanladı. Salah da cevabını asist yaparak verdi.

Roma’daki ultraslar arasındaki gerilim, doğu-batı geriliminden az değil. Mayıs 2017’deki derbinin ardından Lazio ultrasları, Kolozyum’un yakınındaki bir köprüye Salah, Nainggolan ve Daniele De Rossi formaları giyen üç manken ve “Kibar bir tavsiye… Işıklar açık uyuyun!” yazılı pankart asmışlardı.

İyi İngilizce ve İtalyanca konuşabilmesine rağmen az röportaj veren mahrem ve dindar bir adam için bu fazlaydı. Salah, genelde gol attıktan sonra az kutlama yapar, takım arkadaşlarına sarılır ve secdeye gider. Fiorentina ile Tottenham’a attığı golde formasını çıkarmasının nedeni ise İngiltere’ye kendisini kanıtlamak durumunda olması; ki bu Liverpool için iyiye işaret.

Ancak Salah soğuk birisi değil. Takım arkadaşının attığı gole çılgınca sevinir, Roma’da oldukça popüler, Nainggolan ve kendisini Roma ağzı ile eğlendiren Francesco Totti ile arkadaş oldu. Ayrıca Roma’da cami çıkışı kendisinden imza isteyen hayranlarının da dileklerini sabırlı bir şekilde yerine getirdi.

“Salah’ın Klopp’un pres oyununu öğrenmesi gerekiyor”

Montella, “Salah her zorluğa alışkın ve bunlara karşı sakin” demişti. Roma’ya transferi sonrası, Fiorentina taraftarları onu sosyal medyadan bombardımana tutmuştu çünkü Salah’ın kulübü oyaladığını düşünüyorlardı. Salah ise 6’ncı dakikada gol atarak cevabını vermişti. Kolezyum’un dışına formasını giyen manken asıldıktan sonraki 3 maçta da 2 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Salah, sakatlıklara karşı da mücadele etti. Roma’da geçirdiği iki sezonda iki kez aynı bileğinden sakatlandı ve ikinci sakatlık, Afrika Kupası’na da sarktı. 6 maç kaçırsa da 2016-17’de Serie A’nın en çok gol atan 12 ismin arasında ve en çok asist yapan ikinci oyuncu oldu. Napolili Jose Callejon ondan 1 asist fazla yaptı, sadece 1 fark.

Salah’ın memleketlisi, eski Premier Lig oyuncusu ve şimdi de Mısır teknik direktörü olan Mido, Salah’ı çok övse de hâlâ Klopp’un pres oyununu öğrenmesi gerekiyor. Yine de bu taktik Salah’a tamamen yabancı değil: Ekim’de Napoli’ye karşı önde baskı yaptılar ve Salah, hem Koulibaly’nin kendi kalesine gol atmasına neden oldu, hem de Dzeko’nun golüne asist yaptı. Her hâlükârda Salah’ın müdahaleleri Sadio Mané’ninkilerden daha iyi.

Sosyal medyada da Mane’den çok daha önde. Arap yıldızın 10 milyonu aşkın takipçisi var ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika’da Pepsi’nin elçisi. Roma, 2016 yazında Dubai’ye gittiğinde Salah’ın yanına gidenler, Totti’ye gidenlerden daha fazlaydı!

Liverpoollu taraftarlar, Klopp’un hücum seçeneklerini nasıl değerlendireceğini merak ediyor. Ancak sorulması gereken soru, Mısırlının nerede ya da kiminle oynayacağı değil, oynayamayacağında ne yapılacağı. Geçen sezon bir muhabir, Salah Afrika Kupası’na gidince Spalletti’ye ne yapacağını sordu. Spalletti de “Onun gibi birisini almam gerekecek” diye cevapladı.

