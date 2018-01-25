Aut özel gösterimi yapıldı

Futbol ve tiyatro tutkunları için bulunmayacak bir fırsat yaratan “Aut”, Asmalı Sahne’de!

Asmalı Sahne, dün akşam sergilediği Aut oyununun özel gösteriminde futbol dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sakarya tribün lideri Cengiz Sarıkaya, spor yazarı Atakan Kurt ve eski futbolcu Levent Kartop Aut oyununun özel gösteriminde bir araya geldi. Yunus Günçe’nin de beğenerek izlediği oyun seyircilerinden tam puan aldı.

Tiyatro oyuncusu Alper Kul ve Altınordu’da yaptığı iletişim çalışmalarıyla takdir toplayan Özgür Özgülgün’nün kaleme aldığı oyun, Muharrem Uğurlu’nun yönetmenliği ve Ali Düşenkalkar’ın süpervizörlüğünde başlıyor. Dinlendiğinde hafızalara kazınan ve aksiyon sahnelerine hayat veren oyunun müziklerini ise Orhan Enes Kuzu besteledi. Tüm görsel tasarımlar Can Tiryaki’nin klavyesinden çıktı. Futbolun ele avuca sığmaz çocuklarının suça itiliş hikayesinin anlatıldığı oyun, tiyatro salonlarında pek sık rastlanmayan film tadında aksiyon sahneleri ile seyircisini şaşırtmayı planlıyor.

Oyun tarihleri

24, 25 Ocak 20: 30, 28 Ocak 19:00

4 Şubat 19:00,

9, 17 Şubat 20:30

Yorumlar

yorumlar