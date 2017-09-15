Avrupa ve Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar izlenmeli?

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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda heyecan bu hafta da devam ediyor. Kayserispor bu akşam evinde saat 20:00’de lige kötü bir giriş yapan Antalyaspor’u ağırlayacak. Cumartesi günüyse 3 maç oynanacak. “Bu hafta hangi maçlar izlenmeli?” diyorsanız lider Galatasaray’ın evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacağı günün programı şu şekilde;
17:00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
20:00 Galatasaray-Kasımpaşa
20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Kardemir Karabükspor
17:00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
17:00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
20:00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
20:00 Göztepe-Gençlerbirliği
Avrupa’dan yorgun dönen iki takımın mücadelesinde Beşiktaş İstanbul’da Konyaspor’u Pazartesi günü saat 20:00’de ağırlayacak.
Premier Lig’de 5’inci hafta bugün saat 22:00’de Bournemouth-Brighton & Hove Albion maçıyla start alacak. Yarın program oldukça yoğun;
14:30 Crystal Palace- Southampton
17:00 Huddersfield Town-Leicester City
17:00 Liverpool-Burnley
17:00 Newcastle United-Stoke City
17:00 Watford-Manchester City
17:00 West Bromwich- West Ham United
19:30 Tottenham-Swensea City
Pazar günü ekran başından ayrılmak oldukça zor. Önce saat 15:30’da Chelsea-Arsenal ardından 18:00’de Manchester United Everton maçları oyanancak.
Peki diğer liglerde bu hafta hangi maçlar izlenmeli? La Liga’da lider Barcelona yarın saat 17:15’te Leganes’le deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3’üncü hafta sonunda 7’nci sırada bulunan ve taraftarlarını üzen Real Madrid, pazar 21:45’te Real Sociedad deplasmanına konuk oluyor. Atletico Madrid’in konuğuysa yarın 21:45’te Malaga olacak. Başakşehir’in rakibi Sevilla pazar günü 17:15’te Girona ile karşılaşacak.
Serie A’da açılış maçı yarın 16:00’da Crotone-İnter mücadelesiyle başlayacak. 21:45’te Roma Hellas Verona’yı konuk edecek. Son şampiyon Juventus pazar 13:30’da Sassuolo deplasmanda sahne alıyor. Pazar 16:00’da Milan-Udinese ve Napoli-Benevento maçlarının oynanacağı Serie A’da bu hafta da futbola doyacağız.
Fransa Ligue 1’de cumartesi günü 18:00’de son şampiyon Monaco, RC Strasbourg’u ağırlayacak. Şaşalı günlerine dönmek isteyen lig 4’üncüsü St.Etienne 21:00’de Dijon’a konuk olacak. Pazar günü haftanın maçında PSG ile Lyon saat 22:00’de karşı karşıya gelecek.
Bundesliga’da yarın saat 16:30’da Bayern Münih, Mainz 05’le Allianz Arena’da karşılaşacak. Beşiktaş’ın rakibi Leipzig ise 19:30’da Mönchengladbach’ı konuk edecek. Pazar günü 14:30’da Hoffenheim-Herta Berlin, 19:30’da Borussia Dortmund- Köln maçları oynanacak.
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