Avrupa ve Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar izlenmeli?

Süper Lig, Premier Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga ve La Liga… Bu hafta futbolseverleri birbirinden çekişmeli maçlar bekliyor!

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda heyecan bu hafta da devam ediyor. Kayserispor bu akşam evinde saat 20:00’de lige kötü bir giriş yapan Antalyaspor’u ağırlayacak. Cumartesi günüyse 3 maç oynanacak. “Bu hafta hangi maçlar izlenmeli?” diyorsanız lider Galatasaray’ın evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacağı günün programı şu şekilde;

17:00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor

20:00 Galatasaray-Kasımpaşa

20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Kardemir Karabükspor

Haftanın dikkat çeken maçında Başakşehir ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği 5’inci haftanın programıysa şu şekilde olacak;

17:00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor

17:00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor

20:00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

20:00 Göztepe-Gençlerbirliği

Avrupa’dan yorgun dönen iki takımın mücadelesinde Beşiktaş İstanbul’da Konyaspor’u Pazartesi günü saat 20:00’de ağırlayacak.

Premier Lig’de bu hafta nefes kesen maçlar var!

Premier Lig’de 5’inci hafta bugün saat 22:00’de Bournemouth-Brighton & Hove Albion maçıyla start alacak. Yarın program oldukça yoğun;

14:30 Crystal Palace- Southampton

17:00 Huddersfield Town-Leicester City

17:00 Liverpool-Burnley

17:00 Newcastle United-Stoke City

17:00 Watford-Manchester City

17:00 West Bromwich- West Ham United

19:30 Tottenham-Swensea City

Pazar günü ekran başından ayrılmak oldukça zor. Önce saat 15:30’da Chelsea-Arsenal ardından 18:00’de Manchester United Everton maçları oyanancak.

İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’dan önemli maçların programı

Peki diğer liglerde bu hafta hangi maçlar izlenmeli? La Liga’da lider Barcelona yarın saat 17:15’te Leganes’le deplasmanda karşı karşıya gelecek. 3’üncü hafta sonunda 7’nci sırada bulunan ve taraftarlarını üzen Real Madrid, pazar 21:45’te Real Sociedad deplasmanına konuk oluyor. Atletico Madrid’in konuğuysa yarın 21:45’te Malaga olacak. Başakşehir’in rakibi Sevilla pazar günü 17:15’te Girona ile karşılaşacak.

Serie A’da açılış maçı yarın 16:00’da Crotone-İnter mücadelesiyle başlayacak. 21:45’te Roma Hellas Verona’yı konuk edecek. Son şampiyon Juventus pazar 13:30’da Sassuolo deplasmanda sahne alıyor. Pazar 16:00’da Milan-Udinese ve Napoli-Benevento maçlarının oynanacağı Serie A’da bu hafta da futbola doyacağız.

Fransa Ligue 1’de cumartesi günü 18:00’de son şampiyon Monaco, RC Strasbourg’u ağırlayacak. Şaşalı günlerine dönmek isteyen lig 4’üncüsü St.Etienne 21:00’de Dijon’a konuk olacak. Pazar günü haftanın maçında PSG ile Lyon saat 22:00’de karşı karşıya gelecek.

Bundesliga’da yarın saat 16:30’da Bayern Münih, Mainz 05’le Allianz Arena’da karşılaşacak. Beşiktaş’ın rakibi Leipzig ise 19:30’da Mönchengladbach’ı konuk edecek. Pazar günü 14:30’da Hoffenheim-Herta Berlin, 19:30’da Borussia Dortmund- Köln maçları oynanacak.

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