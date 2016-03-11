Avrupa’nın en etkileyici 20 stadyumu

İngiliz basının saygın kuruluşlarından Telegraph, Avrupa’nın en iyi atmosfere sahip 20 stadyumunu seçti. İçlerinde Türk Telekom Arena’nın da bulunduğu listede hangi statlar yok ki…

20 – Rajko Mitic – Belgrad

Kızılyıldız’ın maçlarına ev sahipliği yapan Rajko Mitic Stadyumu, Avrupa’nın en büyük stadı olmasa da rakiplerine düşman sahasında olduğunu hissettiren atmosferiyle ünlü. Özellikle Partizan maçlarında ateşli bir atmosfere sahip olan stad, şüphesiz rakipler için ürkütücü!

19 – Parc des Princes – Paris

Avrupa’nın en tarihi stadlarından olan Parc des Princes’in etrafında 1800’lere dayanan yapılar var. 1972 yılında avant-garde yapısıyla tekrar kullanıma açılan stadyum, Boulogne tribünü sakinleri için kendilerini bulabildikleri bir arena!

18 – St James’ Park, Newcastle

İngiltere’nin tartışmasız en dramatik stadyumu olan St. James’ Park, harika bir şehir manzarası bulunan bir tepe üzerine kurulu. Siyah – beyaz giysilerle şehrin kalabalık sokaklarında, tren istasyonundan stadyuma yapılan yürüyüşlerle klişeleşen atmosfer, büyük maçlarda ne yazık ki heyecanını kaybediyor.

17 – De Kuip, Rotterdam

Hollanda’nın en gürültülü stadı olan De Kuip, özel mimarisiyle klostrofobik olarak tasarlanmış. Bunun nedeni ise sesin dışarıya mümkün olduğunca az şekilde çıkması. Dikkat, burada maç oynamak bazen boğucu olabilir!

16 – San Paolo, Napoli

1950’lerde yerel bir görünümde olan San Paolo, 1990 Dünya Kupası öncesi bugünkü görünümüne kavuşmuştu. Hala bir “harabe” olarak görülse de çılgın atmosferiyle her “scugnuzzi”nin mabedi olduğuna şüphe yok.

15 – Vicente Calderon, Madrid

Büyük olarak sayılamayacak statlardan olan Vicente Calderon’u atmosfer bakımından Bernabeu ile kıyaslıyorsanız kendinizden utanmalısınız. 2014 yılında oynanan Chelsea maçındaki atmosfer bile bunun kanıtı!

14- Celtic Park, Glasgow

İskoçya futbolu adımlıyor olabilir ama Celtic Park, rakiplerine kabus olmaya devam ediyor! Renkleri, boğucu sesiyle son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerine zorlu anlar yaşattı!

13 – Estadio da Luiz, Lizbon

Arsenal’in Emirates stadyumuyla benzer bir mimari yapısı olan Estadio de Luz, özellikle büyük maçlarda yapılan kartal uçurma seremonisiyle de korkutucu olmaya devam ediyor!

12 – Stade Velodrome, Marsilya

Fransa 2016 için tekrar dizayn edilen kimileri için Avrupa’nın en atmosferik stadyumu, artık uzay çağında! Restorasyon sırasında yerel izlerini kaybetmemesi de Velodrome’u hala değerli kılıyor!

11 – Turk Telekom Arena, Istanbul

Ali Sami Yen stadı, Avrupa’dan gelen yolcularını uzun bir süre misafir etmiş, onlar da stadı “cehennem” olarak bilmişti. Galatasaray taraftarının hala Ali Sami Yen atmosferini özlediği söylense de 22 binden, 52 bin kişilik bir stadyuma geçiş ne olursa olsun gürültüyü yükseltti. Taraftarın yapması gereken ise eski atmosferi TT Arena’ya taşımaya devam etmek!

10 – Juve Stadyumu – Torino

Delle Alpi için yas tutan Juventus taraftarları, üzücü olsa da gerçekleri kabul etmek zorunda. Delle Alpi’nin kötü konumu ve vasat zemini düşünüldüğünde yeni statlarına geçmek her açıdan doğru karardı.

9 – Anfield Road – Liverpool

İngiltere’nin en büyük hikayesi olan Anfield Road, son yıllarda etksini biraz kaybetse de form geçici klas kalıcıdır lafının vücut bulmuş hali durumunda. Sıkı sıkıya birbirine bağlı duran gururlu taraftarı geçmişlerini anımsatarak müthiş bir atmosfer oluşturuyor!

8 – Allianz Arena – Münih

Bayern ve 1860 Münih’e ev sahipliği yapan Allianz Arena, Avrupa’nın en modern stadyumlarından birisi. Yeni led teknolojisiyle birlikte dışında rengarenk bir yapıya sahip olan stat, rakipler için dikkat dağıtan bir atmosfere sahip.

7 – Bernabeu, Madrid

Barnebeu’yu ziyaret eden herkes gürültülü bir opera izliyormuş gibi hisseder. Barnabeu’nun etkisi o denli büyüktür ki kimi Real Madrid taraftarları ölünce küllerinin mabed olarak andığı statlarına dökülmesini istemişti!

6 – Veltins Arena, Gelsenkirchen

İngilizlerin 2006 Dünya Kupası’nda veda turu olarak gördüğü Veltins Arena, Schalke taraftarları için futbol stadından ziyade ilahi bir mabed gibidir. Özellikle kale arkasında yaratılan atmosfer sadece taraftarları değil, Real Madrid efsanesi Raul’u bile cezbetmiş, tribüne çıkmasına sebep olmuştu!

5 – Old Trafford, Manchester

İngiltere’nin en büyük kapasiteli stadı olan Old Trafford, Münih heykeli, Sir Alex Ferguson tribünüyle geçmişiyle iç içe yaşıyor. “Düşler Tiyatrosu” olarak da anılan stad, rakipler tarafından böyle güzel bir lakapla anılmıyor olsa gerek!

4 – Giuseppe Meazza, Milano

1990 Dünya Kupası için yenilenen Giuseppe Meazza, yeni çağla bağlantılı bir teknolojiye sahip olmasa da hala Avrupa’nın en büyük futbol katedrallerinden biridir. Milano’daysanız ve vakitlerden hafta sonuysa yapılacak şey bellidir: Inter ya da Milan maçı için bu stada gitmek!

3 – Nou Camp, Barcelona

Hali hazırda Avrupa’nın en büyük stadı olacak Nou Camp’ın geçtiğimiz günlerde daha da büyütüleceği açıklanmıştı, kendinizi hazırlayın! “Bir stadyumdan fazlası” olan stadın özellikle müzesini gezmek şapel geziyormuş gibi hissettiriyor!

2 – Mestalla, Valencia

İspanya’nın en eski stadyumu olan Mestella, binlerce kez ziyaret edilmiş olmasına rağmen düzenlenen İspanya turlarında hala listelerin başını süslüyor. Ülkenin en güzel atmosferine sahip olan statta rakip ağırlamak, Valencialı oyuncular için oldukça kolay olsa gerek!

1 – Signal Iduna Park, Dortmund

Eskiden Westfalen olarak bilinen stadyum, doluluk oranının da getirdiği etkiyle şüphesiz Avrupa’nın en etkileyici stadyumu. Signal İduna Park’ın tesiri o denli büyük ki Jürgen Klopp, buradan ayrılırken göz yaşlarını tutamadı. Her futbolseverin bu futbol mabedini ölmeden önce mutlaka ziyaret etmesi gerekiyor!

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