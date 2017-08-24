Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK, ülkesi için bir ilki başardı!

Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK, ülkesinin Şampiyonlar Ligi Grupları’nda mücadele eden ilk takımı oldu. Bu başarı, öyle kolay gelmedi. Karabağ’ı yakından tanıyın

Dün akşam, Azerbaycan futbolu için bir ilk yaşandı. Karabağ FK, Kopenhag’a 2-1 yenilmesine rağmen tur atladı ve Şampiyonlar Ligi vizesi alan taraf oldu. Azeri temsilcisi, ilk maçı kendi evinde 1-0 kazandığı için deplasman golü kuralıyla tur atladı. Dün akşam, Azeri futbolunun zirve noktası; Güney Afrikalı forvet Dino Ndlovu’nun attığı gol ise, bambaşka başarılara açılacak bir kapıydı belki. Ancak, Şampiyonlar Ligi’ne katılım da hiç kolay olmadı. 4 senedir Azerbaycan Ligi’ni şampiyon tamamlayan Karabağ, daha önce 3 defa Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etti. Her seferinde daha iyi yenilen takım, 4’üncü defada hedefine ulaştı. Daha önceki üç senede Şampiyonlar Ligi’nden elenip UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldılar. Üç senede de gruplardan elenseler de, özellikle geçen sene son 32’ye kalma şansını son maça taşımışlar ancak, evlerinde Fiorentina’ya diş geçirememişlerdi. Karabağ’ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma projesi 4’üncü senede nihayete erdi.

Tanıdık isimler

Karabağ, Azerbaycan’da dikkatleri üzerine çekince, kardeş ülkeyi yakından takip eden Türk kulüpleri de bu duruma seyirci kalmadı. Daha önce Karabağ forması giyen Leroy George, Rydell Poepon, Muarem Muarem, Branimir Subasic ve Reynaldo ülkemizde de forma giydiler. Karabağ’ın güncel kadrosundan dikkatleri çeken futbolcularsa Dino Ndlovu, Richard Almeida ve Dani Quintana. Özellikle Güney Afrikalı forvet Ndlovu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta attığı 4 golle bu başarının en büyük mimarı sayılabilir. Dani Quintana’ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Özellikle 2015-16 sezonunda orta saha oyuncusu olmasına rağmen attığı 15 golle takımın en golcü oyuncusu olmuş ve iyi bir performans göstermişti. Bu başarıyı gösteren takımın teknik direktörü ise Gurban Gurbanov. Gurbanov, Azerbaycan milli takım tarihinin ilk maçında sahada bulunmuş futbolculardan biri ve 2008 yılından beri takımın başında. 2008 yılında Azerbaycan liginin sıradan takımlarından biri olarak aldığı Karabağ’ı lig şampiyonluklarına ambargo koyan, en sonunda da Şampiyonlar Ligi’ne katılan bir ekibe dönüştürdü.

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