Fenerbahçe’de 2-3 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Olağan Genel Kurul için hazırlıklar sürüyor

Galatasaray’da Dursun Özbek’in kulübü kendi rızasıyla götürdüğü baskın seçimde başkanlığı kaybetmesi Fenerbahçeli taraftarların da seçim konusu tartışmalarını tetikledi. Başkanlığa yeniden aday olup olmayacağı konusunda henüz doğrudan bir açıklama yapmayan mevcut başkan Aziz Yıldırım, dün bir araya geldiği kongre üyelerine yaptığı konuşmada geri çekilmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Olağan Genel Kurul için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Aziz Yıldırım’ın amacı, sessizliğini koruyarak kulübü seçim çatışmalarından mümkün olduğunca uzak tutmak. Toplantıya katılan kongre üyelerinden edinilen bilgilere göre Yıldırım, adaylığını üç sebeple temellendiriyor. Bunlardan ilki 3 Temmuz’da Fenerbahçe aleyhine dönen durum için Yargıtay kararının henüz açıklanmamış olması ve Aziz Yıldırım’ın Yargıtay’dan çıkacak sonucu kulüp başkanı olarak kulübün hukuki mücadelesini sürdürmek istemesi. Diğerleri ise Fenerbahçe Üniversitesi ve Fenerbahçe Koleji projeleri.

Fenerbahçe‘nin diğer başkan adayı Ali Koç da 18 Ocak tarihinde Fenerbahçe Kongre Üyeleriyle bir araya gelmiş; neden adaylığını açıkladığını ve başkanlığa gelmesi durumunda neler yapacağını açıklamıştı:

“21’inci yüzyılın ihtiyaçlarını 20’nci yüzyılın düşünce anlayışlarıyla karşılamak mümkün değildir”

“Her türlü imkana sahip, dünyanın en zengin kulüplerinin, istediği futbolcuyu alma imkanı olan kulüplerin bile futbolun hammaddesi olan futbolcu yetiştirme ve kazanma konusunda gerek akademik, gerekse de scouting’le ilgili meselelere ne kadar odaklandıklarını gözlemledik. Performans analizlerinde, taraftarlarla iletişimlerinde teknolojiyi nasıl kullandıklarını inceledik. Vardığımız sonuç şu: 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarını 20’nci yüzyılın düşünce anlayışlarıyla karşılamak mümkün değildir. Kulüplerimiz tesadüfi başarılarla ve günü kurtarma çabasıyla faaliyetlerini sürdürmektedirler.”

“Fenerbahçe bundan sonraki dönemde önce kendi sıkıntılarını aşmalı, bundan sonra da başta futbol olmak üzere toplumsal iyilik için, kurumsal değerler için, diğer kulüplerle omuz omuza yapıcı rekabete girmeli ve spor sektörünün marka değerini artırmalıdır. Fenerbahçe tarihi boyunca öncülük etmiş bir kulüp olarak neden bunu yeniden yapmasın?”

“Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum, sürdürülemez bir durumdur. Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz artıyor; kaynak ihtiyacımızı çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşılıyoruz. Kongre üyeleri olarak bunları sorgulamakla yükümlüyüz.”

“Hâlâ seçimlere gireceğim konusunda tereddütleri olan insanlar var. Allah korusun, ölüm ve sağlık sorunu yaşamadığım sürece geri dönüşü olmayan bir yola çıktım. “Girmez” dediler, “giremez” oldu, sonra “kazanamaz” oldu, şimdi “beceremez” diyorlar; demek ki doğru yoldayız. Size her şeyi yapacağımın sözünü veremem ama söylediğim her şeyi yapmak için de elimizden geleni yapacağımızın sözünü rahatlıkla verebilirim.”

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