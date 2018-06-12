Babasının izinden giden çocuk… Kluivert Roma’da!

Geçen sezonun flaş takımı AS Roma, Ajax’ın genç yeteneği Kluivert ile anlaşma sağladı

Efsane oyuncu Patrick Kluivert’ın oğlu Justin Kluivert, İtalyan devi Roma’ya transfer oldu. İtalyan kulübü, 19 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada Kluivert’ın aynı zamanda altyapısından yetiştiği eski kulübü Ajax’a ödenecek bonservis bedeli hakkında bir bilgi verilmezken, İtalya’nın prestijli yayın organı La Gazzetta dello Sport, kontratının son senesine giren yetenekli kanat oyuncusu için Roma’nın Ajax’a yaklaşık 20 milyon euro ödeyeceğini ileri sürdü. İki kulüp arasındaki görüşmeler neticesinde Kluivert’ın bir sonraki transferinden Ajax’a da belli bir pay ayrılacağı tahmin ediliyor.

Justin Kluivert has landed in Rome… 🇳🇱🛬🇮🇹 pic.twitter.com/pZiTsSVnQy — AS Roma English (@ASRomaEN) June 11, 2018

Geçen sezon Ajax formasıyla çıktığı 30 lig maçında 10 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuş ve herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

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