Ballack: Premier Lig ve Bundesliga’yı kıyasladı

Almanya’nın en önemli futbolcularından biri olarak kabul edilen Michael Ballack, Premier Lig ve Bundesliga’yı değerlendirdi

41 yaşındaki eski futbolcu, Bundesliga ve Premier Lig arasında kalite açısından büyük bir fark olduğunu düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki Alman ve İngiliz futbol kulüplerinin durumları üzerinden yorumda bulunan Michael Ballack, 2006 ve 2010 yılları arasında Chelsea ile Premier Lig’de oynamıştı.

Bundesliga’nın Premier Lig’in ulaştığı kaliteye erişebilmesinin önündeki en büyük engel olarak gören eski Alman futbolcunun konu ile ilgili verdiği röportajdan öne çıkan başlıklar şöyle: “Bundesliga’da takım çalıştıran antrenörler son derece iyi eğitim almış ve motivasyonları yüksek insanlar ancak birkaç kişiyi ayrı tutarak genelleyebileceğimiz şekilde, global arenadaki tecrübe eksiklikleri takımlarımızın başarılarını doğrudan etkiliyor. El yordamıyla başarılı olmaktan bahsetmiyorum ancak tecrübelerden faydalanamamak gibi bir sorunumuz var. Tecrübeli futbolcular popüler kulüplerin A takımlarını çalıştırma hedefiyle değil, eğitim alanında dönüşüm amacıyla çalışmaya başlamalı.”

Bundesliga seviyesinde Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Bayern Münih kulüplerinde oynayan futbolcuya göre Bundesliga’nın kalitesinin artmasını sağlayacak en önemli konulardan biri Şampiyonlar Ligi temsilcilerinin tecrübelerinden tam anlamıyla faydalanmak.

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