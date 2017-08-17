Barça’nın başı dertten kurtulmuyor! Şimdi de Suarez sakatlandı

Neymar’ın gidişiyle önemli oranda güç kaybeden ve transferde hedeflerine henüz ulaşamayan Barcelona, şimdi de “Suarez sakatlandı” haberiyle sarsıldı

Barcelona için son dönemde işlerin yolunda gittiğini söylemek pek mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde iki maçta da varlık gösteremeden İspanya Süper Kupası’nı Real Madrid’e kaptıran; aynı zamanda Brezilyalı yıldızı Neymar’ın Paris Saint-Germain’e gitmesine seyirci kalan Katalan ekibi bir şok daha yaşadı. Dün oynanan Real Madrid maçınd sakatlık geçiren Uruguaylı yıldız Suarez sakatlandı ve 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Luis Suarez, Barcelona’nın ligde oynayacağı Real Betis, Deportivo Alaves ve Espanyol maçlarının yanı sıra Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı ilk maçı da kaçıracak. 30 yaşındaki oyuncu, Uruguay’ın Dünya Kupası Elemeleri’ne Paraguay ve Arjantin ile oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.

Neymar’ın yeri henüz dolmadı

Kulüp, PSG’ye transfer olan Brezilyalı yıldızı Neymar’ın yerine alacağı oyuncular için girişimlere devam ediyor. Barcelona, Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele transferleri için uğraşıyor. Katalan ekibinin Coutinho için 137 milyon sterlin, Dembele içinse 130 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor. Bu arada, iki oyuncu da kulüplerine ayrılmak istediğini iletti. Coutinho, ayrılmak için Kloop’a baskı uyguluyor. Barcelona’nın Brezilyalı oyuncuya “ya şimdi, ya da asla” dediği, Liverpoollu futbolcunun da bu sebeple baskılarını artırdığı söyleniyor. Dembele’de ise durum bambaşka bir boyuta ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Dortmund antrenmanına katılmayan Fransız yıldız, Alman yöneticilerin çağrılarına da cevap vermemişti. Bu durum Dortmundlu yöneticileri sinirlendirdi ve Alman ekibi şimdilik masadan kalktı.

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