Barcelona, B planı olarak gözünü yine Ada’ya dikti

Tüm yaz Coutinho’nun peşinden koşan Barcelona, B planı olarak hedefini belirledi

Neymar’ın ayrılmasının ardından Dembele’yi kadrosuna katan Katalan ekibi, Dembele’nin sakatlanarak ilk yarıyı kapatmasıyla şok yaşadı. Yaz transfer döneminde hem orta saha özelliği hem de kanat oynama özelliği olan Coutinho’nun peşinden koşan Barcelona, Liverpool kulübünün transfere onay vermemesiyle beraber transferi erteledi. Ocak ayında da teklif götürecek Barcelona, B planı olarak Chelsea’den Willian’ı listesine ekledi.



Coutinho ve Willian’ın sadece aynı ülke vatandaşı ve aynı ligde oynamasının yanında birçok özelliği de birbirine benziyor. İki futbolcu da kanatlardan içeri top sürerek oynamayı,orta sahada pas istasyonu olmayı ve bilek hareketleriyle adam geçmeyi seven oyuncu tiplemeleri olarak karşımıza çıkıyor.



Coutinho’nun Willian’a göre daha ağır basmasının nedeni daha fazla inisiyatif alması denilebilir. Özellikle uzaktan çektiği şutlar ve topla daha fazla oynayıp asist yapması onu neden A planı olarak seçtiklerini bizlere gösteriyor.



Willian’ın bu sezon tüm branşlarda istatistikleri; 1082 dakika – 4 gol – 5 asist

Coutinho’nun bu sezon tüm branşlarda istatistikleri; 877 dakika – 5 gol – 4 asist



Xavi’nin ayrılışı ve Iniesta’nın yaşlanmasıyla beraber orta saha düzeninde de değişikliğe giden ve gitmeye devam eden Barcelona, aynı zamanda Neymar sonrası Dembele’nin sakatlanmasıyla beraber joker oyuncu arayışına girmişti. Bu joker oyuncu seçimi için Barcelona’dan İngiltere’ye birçok uçağın kalkacağı artık aşikar.

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