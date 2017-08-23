İspanyol devi geçtiğimiz günlerde Amerika’nın ünlü televizyon kanallarından HBO’yu da heckleyen hackerlar tarafından siber saldırıya uğradı. Barcelona’nın sosyal medya hesapları hacklendi

“OurMine” isimli hacker grubu, bu kez Barcelona’yı hedef aldı. Barcelona’nın sosyal medya hesapları hacklendi. Kulübün tüm dillerde paylaşım yapan Twitter ve Facebook hesapları hackerların eline geçti. Barcelona’nın ana Twitter hesabında 23 milyonun üzerinde takipçisi bulunuyor. Bunu Facebook ve diğer dillerdeki hesapların takipçileriyle birlikte düşündüğünüzde hackerların kısa süreliğine de olsa epey eğlendiklerini söylemek mümkün. Zira tüm hesaplardan aynı anda gönderiler yaptılar ve hesabı kaybetmeden önce isimlerini kullanarak reklam yapmayı da ihmal etmediler.

“Barcelona’ya hoş geldin Di Maria” paylaşımı yapan grubun paylaşımını kısa süre içerisinde hesabı yeniden almayı başaran kulüp hızlıca yalanladı. Kulüp, yaptığı açıklamada hacklendiklerini doğruladı ve takipçilerinden karışıklık için özür diledi. OurMine daha önce CNN, HBO ve Netflix’in sosyal medya hesaplarına da siber saldırıda bulunmuştu. HBO üzerinden elde edilen Game of Thrones oyuncularının kişisel bilgileri sanal alemde yayılmıştı.

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