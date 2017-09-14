Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam sahneye çıkıyor!

Abdullah Avcı ve talebeleri planlı futbol sistemini ligimizden sonra Avrupa’da da uzun soluklu gösterme fırsatı yakaladı. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün Ludogorets ile karşılaşıyor!

Başakşehir’in Avrupa Karnesi

İlk Avrupa deneyimini 2015-16 sezonunda yaşadılar. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda’nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşmiş, deplasmanda 2-0 mağlup olmuş, İstanbul’da da 2-1 yenilerek elenmişti.

2016-17 sezonundaysa UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan’ın Rijeka takımıyla eşleşen Başakşehir, İstanbul’da 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında 2-2’lik gollü beraberlikle ayrılınca turu atlayan takım oldu. Play-off turundaysa rakip Ukrayna’nın dev kulübü Shakhtar Donetsk’di. İstanbul’da 2-1 deplasmanda 2-0 yenilerek Avrupa macerasına erken havlu atmak zorunda kaldılar.

Medipol Başakşehir bu sezon ise Şampiyonlar Ligi parolasıyla yola koyuldu. 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki unutulmaz maçta 3-3 berabere kaldı. Evinde 2-0 kazanarak turu geçti ve tarihinin en başarılı anını yaşayıp play-off’a kaldılar. Play-off’da rakip Avrupa’nın başarılı kulübü Sevilla oldu. Medipol Başakşehir-Sevilla: Şampiyonlar Ligi gruplarına 1 kala! karşı karşıya geldi. Evinde 2-1 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve elendi. Son dakikada Emre Belözoğlu’nun frikiği gol olsaydı şu an başka bir analiz yapıyor olacaktık…

Abdullah Avcı: Baskılı ve agresif olmalıyız

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ciddi ve test olabilecek 4 maç oynadık. Ludogorets, kendi liginde son 6 senenin şampiyonu. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları oynadı. PSG ile deplasmanda berabere kalmış bir ekip. Avrupa deneyimi olan bir ekip. Brezilyalı oyunculardan kurulu bir ekip. Oynamaya müsait edersen oynuyorlar. Kenar oyunları hızlı geçiş yapıyorlar. Topun kıymetini iyi bilmemiz gerekiyor. Oynarken baskılı ve agresif olmalıyız. Topu kaybettiğimizde savunma pozisyonumuzu iyi yapmalıyız. İlk maçımızı oynuyoruz. Kazanmak bizi grupta sonuna kadar ayakta tutacaktır. Bu seviyede her maç zor. Çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz.

Muhtemel 11’ler ve cezalılar

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

Ludogorets: Jorge Broun, Natanael Pimienta, Cosmin Moti, Georgi Terziev, Cicinho, Lucas Sasha, Vura, Anicet Abel, Wanderson, Jacek Goralski, Claudiu Keserü

Başakşehir’de sakatlıları bulunan Chedjou ve Egemen Korkmaz forma giyemeyecek. Mahmut Tekdemir’in durumu ise henüz belirsizliğini koruyor. Ludogorets’te Marcelinho cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

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