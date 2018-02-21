Bayern Münih-Beşiktaş maçından sonra ne dediler?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün akşam oynanan Bayern Münih-Beşiktaş maçından sonra ilk açıklama Jupp Heynckes’ten geldi: “Beşiktaş, 5-0’ı hak edecek takım değil”

Maç sonunda Bayern Münih teknik direktörü gibi mikrofon uzatılan isimlerden Pepe ise Beşiktaş takımı adına konuştu: “Bizim için çok ağır bir sonuç oldu. Bu tür maçlarda 10 kişi kalınca her şey değişir. O hata bize çok pahalıya mâl oldu. 11’e 11 oynasak çok farklı olabilirdi. Yine de mücadele ettik ama açığı kapatmamız imkansıza yakındı. Rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istedik ama olmadı.”

Yorumcuların bugün gazeteleri için yazdıklarından öne çıkan bölümlerse şöyle:

Mehmet Demirkol

“Ejderha ile savaş benzetmesi yapıyordum, tek kolla savaş oldu. Beşiktaşlı futbolcular da bizim gibi seyrettiler maçı. Maçta ben ‘Bayern kırmızı görse maç biraz daha denk mi olur?’ diye düşünürken tam tersi oldu. Caner ve Atiba korkunç hatalar yaptı. Sıfır hata ile oynamak gerekirken böyle cidde hatalar yapmamak lazım. Şenol Hoca hakkında da birkaç laf etmek lazım. Şenol hoca savunma göbeği neden bu kadar çok oynuyor anlamıyorum. Bu takımda Tolgay var, Oğuzhan var orta sahayı kuvvetlendirmek gerekiyorsa. Ne olursa olsun Love o golü atsaydı hayat başka bir türlü akabilirdi. Savunma göbeğinden itibaren ikinci yarı son 30 dakika darmadağın oldu. Üzerine analiz yapacak bir şey yok.”

“Bayern arsız takımdır, hiç durmazlar. Öyle olunca da 5 çok kötü değilmiş gibi söyleyebilirim. Daha da kötü olabilirdi bu durum. Çünkü hiç oynayamadık, 2 top yapamadık. Hoca bir şey anlatmaya çalışıyor. Fabri ve Pepe bakmıyor bile… Üzerine analiz yapılması çok zor bir maç. İkinci maçtan bir galibiyet beklemeliyiz.”

Metin Tekin

“Caner-Gökhan değişikliği ile Şenol Hoca neyi planladı onu anlayamadım. Ama maçı tüm özeti dediğimiz gibi Vida’nın atılmasıydı. Bundan sonra ayakta kalmak çok zor işti ve olmadı. 5-0’lık sonuçtan sonra ‘Futbol bu her şey olabilir’ gibi cümleler kullanmak imkansıza konuşmak gibi olur. İkinci maç artık mümkün olmayan bir rövanş gibi görünüyor.”

“Beşiktaş, büyük ümitlerle gittiği Bayern deplasmanında maça da aslında çok iyi başladı. Ta ki Vida’nın atılmasına kadar… O an aslında düğüm çözüldü. Böyle maçlarda, bu tarz hatalara düşmemek gerekir. Ki 10 kişi kalan Beşiktaş bile, cesaretinden ödün vermeden, rakibini karşıladığı gibi etkili birkaç hücum da geliştirdi.”

Atilla Gökçe

“Peş peşe gelen goller size bir şeyi hatırlatmıyor mu? Beşiktaş’ın Liverpool, Leeds, Barcelona, Dinamo Kiev maçlarını da unutmamak gerekiyor. Tarihi başarıları hiç unutmuyoruz ama, tarihi fark yediklerimizi hiç analiz etmiyoruz. Çare aramıyoruz. Futbolumuzu geliştirme çabamız hep eksik kalıyor.”

Cem Dizdar

“Tahmin edilebilir Bayern baskısını olabildiğince sakin kalarak karşılarken Vida’nın erken atılması ‘hızlı hücum’ planlarını sekteye uğrattı. Buna rağmen Love ve Quaresma ile iki kez kaleciyle karşı karşıya kaldı Beşiktaş. Hem de maç 0-0 iken. Medel’in zorunlu stoperliğinin ardından orta saha direnci kaçınılmaz olarak düşünce maç Beşiktaş için bir ‘hücum karşılama’ oyununa dönüştü. Buna rağmen sakin, dengeli ve fırsat bulduğunda tehditkar olmayı bildiler. Ancak iki yarı ilkinin aksine panik, kademe hatası ısrarlarıyla başladı ve oyunun güven/denge çizgisi kayboldu. Özellikle Robben girdikten sonra Caner’in ‘görünmez adam’a dönüşüyle de Beşiktaş takım olarak darmadağın oldu.”

Yorumlar

yorumlar