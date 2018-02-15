Beko, Barcelona’nın ana sponsorları arasına girdi

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Bugün atılan imzalarla Barcelona’nın ana sponsorları arasına giren Beko, bundan sonra Barcelona antrenman formalarının sırt ve göğüs bölgesinde yer alacak. Ayrıca anlaşmanın ilk günlerinden beri olduğu gibi Beko markası, formaların sol kol bölgesinde bulunan yerini de koruyacak.
Bugün Barselona’da düzenlenen imza törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ve Bercelona takım kaptanı Gerard Pique de katıldı. Atılan imzalar 2018-2019 sezonundan itibaren devam edecek üç sezonu kapsıyor ve Beko’yu Barcelona’nın global üç ana sponsorundan biri durumuna getiriyor.
Törende söz alan Ali Koç, “Geride bıraktığımız dört yılda son derece verimli bir iş birliğine imza attık. FC Barcelona sportif başarısını istikrarlı bir şekilde artırırken, Beko da global marka pozisyonunu dünya çapında güçlendirdi. Her iki marka da sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne yürekten inanarak, sporun temsil ettiği değerleri attıkları her adıma taşıyor. Yeni dönemdeki ortaklığımızın, küresel başarılarımızı ve sağladığımız toplumsal katma değeri artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu ise; “Bugün lider küresel bir marka olan Beko ile stratejik bir ortaklığa imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2014’ten bu yana samimiyet ve güven üzerine kurulu bir iş birliği geliştirdik. Kulübümüzün bu dönemde kaydettiği sportif başarılar ve küresel etkileşimde Beko’nun da önemli bir rolü var. Sonuç olarak Beko, Nike ve Rakuten ile birlikte ana sponsorluğumuzu üstlendi. Bu süreç büyük gayrimenkul projemiz Espai Barça ile birlikte pozisyonumuzu dünya genelinde daha da güçlendirecek diğer stratejik projeler için de önemli bir adım” dedi.
Törende ayrıca Barcelona’nın “Şampiyonlar Gibi Beslen” isimli küresel sosyal sorumluluk projesine de dikkat çekildi. Proje ile çocukların hayranlık duyduğu futbolcuları örnek alarak sağlıklı beslenmeye başlamaları ve sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri, dünya genelinde hızla artan çocuk obezitesinin önüne geçilmesi ve Beko’nun da bu projenin en büyük destekçilerinden biri olması hedefleniyor.
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