BENİM 11’im: Michael Ballack

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OLIVER KAHN
Kendi döneminde dünyanın en iyi kalecisiydi. Onunla Bayern ve Almanya Milli Takımı’nda birlikte oynamaktan büyük keyif aldım. Bazen ilginç goller yerdi ama kalecilikte bu tip şeyler var.
CAFU
Maç boyu sürekli ileri-geri koşan muhteşem bir sağ bek. 2002 Dünya Kupası finalinde Brezilya formasıyla bize karşı takımına liderlik yaptı ve maçı kazandırdı.
LUCIO
Bayern ve Leverkusen’de onunla birlikte oynadığım için çok mutluyum. İşler kötü gittiğinde sizi kendinize getirip takımı ateşlerdi. Çok rekabetçi ve enerjik bir karakteri var.
JOHN TERRY
İdeal bir stoper. Bana Jürgen Kohler ve Guido Buchwald gibi efsaneleri hatırlatıyor. Çok da iyi bir sol ayağı var. Ayrıca soyunma odasında müthiş espriler yapıp ortama neşe katar.
PAOLO MALDINI
Çok iyi biri, müthiş bir profesyonel. Uzun yıllar hem saha içi hem de saha dışında örnek bir sporcu oldu. Milan formasını başarıyla giyerken kazanmadığı kupa kalmadı.
ANDRES INIESTA
Ona karşı oynamak çok zordu. Ne zaman ne yapacağını kestiremezdim. 2009’da Şampiyonlar Ligi yarı finalinin son dakikasında bize attığı golle kalitesini gösterdi.
XAVI
Barcelona’nın yıllardır beyni konumundaydı onu izlemek büyük bir keyifti.
EMERSON
20 yaşındayken onunla Leverkusen’de oynama şansı yakaladım ve ne kadar harika bir oyuncu olduğunu gördüm. Brezilya Milli Takımı’nda da defalarca forma giymeyi başardı.
CRISTIANO RONALDO
Onunla birçok kez karşılaştım. Maçlarda fark yaratmakta üstüne yoktu. Takımının ihtiyacı olduğunda sahneye çıkıp gerekeni yapardı. Real Madrid’de çok daha iyi oynuyor.
LIONEL MESSI
Messi’ye karşı oynamak büyük keyif çünkü gerçekten müthiş bir oyuncu. Oyun tarzı mükemmel diyebilirim. Bence Maradona ile birlikte gelmiş geçmiş en iyi oyuncu.
RONALDO
Çok süratli ve çabuk bir oyuncuydu. Brezilya’nın 2002 Dünya Kupası’nı kazanmasında büyük rol oynadı. Son dönemde formunu kaybetti ama tarihin en iyilerinden biri olduğuna şüphe yok.
Teknik Direktör: JOSE MOURINHO
Birçok iyi teknik direktörle çalıştım ama Jose tam bir liderdi. Her oyuncu onun için kazanmak isterdi.
DIDIER DROGBA
Formsuz olduğunda bile her an gol atabilir.
PETR CECH
Chelsea’nin başarılarında yaptığı kritik kurtarışların büyük payı var.
ZE ROBERTO
Leverkusen ve Bayern’de birlikte oynadık. Çok yetenekli ve soğukkanlıydı.
JENS NOWOTNY
Müthiş bir stoperdi ama sakatlıklarla boğuşmak zorunda kaldı.
MICHAEL ESSIEN
İyi döneminde birlikte oynamak isteyeceğiniz bir oyuncuydu.
FFT Arşiv
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