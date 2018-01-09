BENİM 11’İM | Benni Mccarthy

Güney Afrikalı eski forvet Benni Mccarthy, İngiltere, Hollanda, Portekiz ve İspanya’da birlikte oynadığı arkadaşlarının arasından en iyilerini seçti

Edwin van der Sar

“1997 yılında toy bir genç olarak Ajax’a geldiğimde takımın kıdemlilerinden biri de oydu. Beni adeta kanatlarının altına aldı ve kendimi iyi hissetmemi sağladı. Her antrenmandan sonra birlikte çalışmaya başladık. Onun sayesinde kendimi hızla geliştirdim. Forvet oyuncuları için özel çalışmalar elbette çok önemli ama bunu Edvin van der Saar gibi biriyle yapmak paha biçilemez! Ondan daha iyisini tanımıyorum.”

Lucas Neill

Ricardo Carvalho

Christopher Samba

Nuno Valente

Claude Makalele

Deco

“Porto’ya transfer olmadan önce de hakkında fikirlerim vardı ama onunla birlikte oynamaya başladıktan sonra etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Kariyerimde karşılaştığım en komple oyunculardan biri oldu. Topla yapabileceği şeylerin sınırı yok! Saha içinde de saha dışında da iyi arkadaş olduk. Birbirimize her zaman destek olduk ve birbirimizin başarılarıyla gurur duyduk. Barcelona da bunların en büyüklerinden biriydi. Porto’dan ayrıldıktan sonra daha iyilerini yapacağından hiç şüphem yoktu.”

Tugay Kerimoğlu

Maniche

Shota Arveladze

Roque Santa Cruz

“Birlikte oynadığımız süre boyunca istisnasız her antrenmandan sonra birbirimize şutlarımızla meydan okuduk. En iyinin kim olduğuna hâlâ karar verebilmiş değiliz! Benden iyi olup olmadığı konusunda yorum yapmayacağım ama evet, itiraf ediyorum: Tanıdığım en güçlü forvetlerden biri o.”

Teknik Direktör

Jose Mourinho

“Dünyanın en iyisi. Porto’da bizi su üzerinde yürüyebileceğimize inandırmıştı. Antrenmanlarda birkaç dakikalık konsantrasyon kaybına tahammülü yok!”

Yedekler

Brad Friedel

Paulo Ferreira

Steven Pienaar

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