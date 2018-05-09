Benim 11’im: Brad Friedel

Eski Blackburn, Galatasaray, Spurs ve ABD kalecisi Friedel, 20 yıllık kalecilik kariyerinde beraber oynadığı en iyi 11’i seçti!

Kaleci: Peter Schmeıchel

Sağ bek: Kyle Walker

Stoper: Jaap Stam

Stoper: Ledley King

“Onun kariyerinin kısa sürmesinin nedeni diziyle ilgili çok fazla sakatlık

yaşamasıydı. O bir fenomendi. Hafta içi herhangi bir antrenmana katılmaz, salonda çalışırdı ancak cumartesi günü sahaya çıktığında sanki tüm hafta antrenmandaymış gibi performans sergilerdi. Ledley oldukça sessiz bir adamdı, ancak sahadaki tavırları muazzamdı. İngiltere’nin bana göre en iyi stoperlerinden biriydi.”

Sol bek: Patrice Evra

Orta saha: Claude Makalele

Orta saha: Luka Modric

Orta saha: Gheorghe Hagi

1996 yılında Galatasaray’da takım arkadaş olduk. 1994 Dünya Kupası’nda ABD’nin Romanya’yla karşılaştığı maçta Hagi bize çok fazla sorun çıkarmıştı. O turnuvada mükemmeldi ve tüm zamanların en iyi sol ayaklı oyuncularından biri olduğunu kanıtlamıştı. Tekniği şaşırtıcıydı, özellikle toplara harika vururdu. O gerçek bir general.”

Orta saha: Gareth Bale

Orta saha: Dennis Bergkamp

Forvet: Harry Kane

“Harry’i gençliğinden beri tanıyorum. Son derece kararlı ve bu seviyeye

ulaşmak için çok çalıştı. Harry her zaman güçlü bir sonlandırıcıydı, şimdi baktığımızda oyununun diğer yönlerini de geliştirdiğini görüyoruz. 2017’de 50 gol atmak ne kadar önemli bir golcü olduğunun kanıtıdır. Ciddi bir sakatlık yaşamazsa, yıllarca dünya çapında bir forvet olacaktır. Ayrıca, o bir takım oyuncusu, iyi bir insan ve mütevazı bir insan.”

Teknik direktör: Graeme Souness

“Sounes bana hep şans tanıdı, ona sonsuza dek minnettar kalacağım. Beni Galatasaray ve Blackburn’a götürdü. Liverpool’a gitmem için çalıştı”

Yedekler

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FFT MAYIS

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