Benim 11’im: Cafu

Brezilya’nın efsane sağ beki, ülke tarihinin en iyi kadrosunu yaptı. İki kez Dünya Kupası kazanmış birine itiraz edilebilir mi?

Taffarel

1994’teki Dünya Kupası zaferinde büyük rol oynadı ve ondan sonra bir- çok Brezilyalı kaleciye Avrupa yolu açıldı. Ülke tarihinin en iyi kalecisi.

Cafu

Carlos Alberto, Djalma Santos, Jorginho ve Dani Alves gibi birçok iyi sağ bek var ama ben de fena değildim!

Aldair

1994’te savunmanın bel kemiğiydi. Zaten çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyorum ama Roma’ya transfer olduğumda ne kadar özel biri olduğunu daha iyi anladım. İtalya’ya gidip de başarılı olan savunmacıya fazla rastlanmaz.

Zago

Sao Paulo’da birlikte oynadık. Gördüğüm en klas savunmacılardan biriydi. Mevkisine göre tekniği çok iyiydi ve bunu her maçta sahaya yansıtıyordu.

Roberto Carlos

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri. Brezilya’nın ne kadar özel futbolcular yetiştirdiğini herkese o gösterdi.

Garrincha

Brezilya futbolunun sözlükteki karşılığı! 1962’de takımın en önemli isimlerindendi. Pele yokken bütün rakipler onu durdurmaya çalışıyordu.

Falcao

Çocukken onu izlemek bir hayal gibiydi. Zaten futbola orta saha olarak başlamama da o sebep oldu. İlk kez milli olduğumda takımın antrenörlerinden biriydi. Tabii bir dönem Roma forması giydiğini de biliyorum!

Zico

2002’de şampiyon olan kadronun her oyuncusu ona hayrandı. Karakter ola- rak da son derece mütevazı ve mükemmel biri.

Rivaldo

Aslında utangaç bir karaktere sahip ama gerekli şeyleri sahada söylüyor. 1996’da tanıştığımızda dünyanın en iyilerinden biriydi. O olmasa 2002’deki turnuvayı kazanamazdık.

Pele

Sadece attığı goller ya da kazandığı kupalar değil, oyuna kattığı anlam sebebiyle futbolun kralı! Karakter olarak da harika biri.

Ronaldo

Birçok zorluğun üstesinden geldi ve bence kahraman olmayı hak etti. Sakatlık yaşamasa katıldığı bütün Dünya Kupalarında Altın Top’u kazanırdı.

Teknik direktör: Celıo Evangelista

Babam! Onunla çalışmak büyük keyifti. Bu kadronun başına onu koyarsam o da bundan büyük keyif alır. Ondan çok şey öğrendim, bana ilham veren isimdi.

FFT Arşiv

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