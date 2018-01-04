O, Galatasaray’ın efsane oyuncusu ve “Karpatların Maradonası”… Peki ya asıl Maradona, Gheorghe Hagi için en iyilerin olduğu takıma hangi cümlelerle girdi?

K CLAUDIO TAFFAREL

Galatasaray’da Claudio ile üç sezon geçirdim. Savunma, arkalarında o varken kendisini her zaman güvende hissederdi. O da etrafındaki oyuncuları çok iyi organize ederdi. Bir Brezilyalı için tipik bir özellik olarak top tekniği de mükemmeldi.

D JORGINHO

İleri çıkışlarda bir harikaydı, çok fazla tehlike yaratırdı ve muhteşem goller de atabilirdi. Defansta kaya gibiydi ve 1994 Dünya Kupası finalinde İtalya karşısında da fevkalade oynamıştı. İtalyanlar’a geçit vermemişti.

D FRANCO BARESI

Bu adam dünya futbolunda bir abide gibidir. Milan ve İtalya Milli Takımı kadrolarını onun etrafında kurmuşlardı. Bunu Steaua Bükreş ile Milan’a karşı 4-0 kaybettiğimiz 1989 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde farketmiştim. Oyunu geriden kurabilirdi ve savunmadan ileri çıkarak son derece tehlikeli olabilecek akıl almaz paslar atardı.

D FERNANDO HIERRO

Fernando ile Real Madrid’de oynadım. “Komple bir oyuncu” diyeceğiniz türdendi. Hava toplarında süper, iki ayağıyla da aynı kalitede pas atabiliyor, uzak mesafeden de müthiş şutlar çıkarıyor… Gol yüzdesi bir savunma oyuncusuna göre muazzamdı..

D PAOLO MALDINI

İtalyan savunma ekolünün göz kamaştırıcı ismi. Sahada her zaman çok zarif. Sık sık ileri çıkıp hücuma destek verir, Milan ve İtalya Milli Takımı’na çok önemli maçlarda goller kazandırmışlığı da vardır. Yetişmekte olan savunma oyuncuları için gerçek bir rol model o.

OS LUIS FIGO

Barcelona’dan eski bir takım arkadaşım. Onun İspanya’daki ilk senesinde birlikte oynamıştık. Harika bir kişiliğe sahip olağanüstü bir oyuncu, topla istediği her şeyi yapabilecek türden. Takım arkadaşlarına müthiş asistler ve ortalar yapar, inanılmaz goller atar. Her zaman seyretmek isteyeceğiniz özelliklerin hepsine sahip olan bir oyuncuydu.

OS PEP GUARDIOLA

Pep muhtemelen işi rakip atakları kesip topu kapmak olan orta saha oyuncuları içinde tüm zamanların en iyi isimlerinden biridir. Defansın önünde durdu mu onu geçmek neredeyse imkansızdır. Her takımın orta sahası için müthiş bir denge unsurudur.

OS DIEGO MARADONA

Bu adam için söylenebilecek tek bir söz var: DÂHİ! Onun bir topla yapabildikleri futbol değil adeta sanattı. Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biriydi. Onunla kendisi henüz 21 yaşındayken de karşı karşıya gelmiştim ve o yaşta bile sahip olduğu oyun kalitesini görünce şok olmuştum.

OS ZINEDINE ZIDANE

Zidane’la aynı takımda oynayamamış olmak içimde bir ukdedir. Onunla sadece karşı karşıya oynayabilmiştim. Bu da yeterince zordu tabii. Sahada tam bir liderdi, sadece top kendi kontrolünde olduğu zamanlar halinden memnun görünürdü. Oyununda hayran olunabilecek her şeye sahipti. Frikiklerinden, takım arkadaşlarına verdiği akıl dolu paslara kadar…

F MARCO VAN BASTEN

Marco, imkansız denebilecek durumlarda bile gol atabilen bir oyuncuydu, Euro 88 finalinde SSCB’ye voleyle attığı o hayret verici goldeki gibi. Kusursuz bir santrfor olabilmek için gereken tüm özellikler onda mevcuttu. Tekniği, onun ceza sahası içinde durdurulmasını neredeyse olanaksız kılıyordu. Pozisyon alması da çok iyiydi. Rakip savunmacılar için tam bir kabustu.

F RUUD GULLIT

Van Basten’den daha güçlüydü ve topu ondan almak neredeyse imkansızdı. Ancak daha farklı bir tarzı vardı ve kendisi Van Basten için olabilecek en iyi ortaktı. Teknik özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncuyla fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncunun ortaklığı, her teknik direktörün rüyasıdır.

TEKNİK DİREKTÖR: JOHAN CRUYFF

Her zaman onun fikirleri çok hoşuma gitmiştir, o da her zaman yeni bir şeyler bulup onların üzerine konuşurdu. Ondan çok şey öğrendim. Barcelona’da onunla birlikte çalıştığım için hem mutluyum, hem de kendisine minnettarım.

YEDEKLER

PETER SCHMEICHEL

Bir öküz kadar kuvvetliydi ve takım arkadaşlarından olduğu kadar rakip oyunculardan da büyük saygı görürdü.

GHEORGHE POPESCU

Rumen olduğu için, hatta bacanağım olduğu için bu listede yer almıyor. Savunmada da, orta sahada da çok iyiydi.

FERNANDO REDONDO

Takım için adeta bir metronomdu, orta sahada bir patrondu. Berbat bir sakatlık geçirmiş olması gerçekten çok yazık.

ROMARIO

Maç içinde pek fazla bir şey yapmasa da skor gerektiğinde üstüne düşeni fazlasıyla yapan çok büyük bir yetenekti.

RYAN GIGGS

Tipik bir Britanyalı oyuncudan farklı… Giggs’in artıları, fiziksel güç yerine yeteneği ve yaratıcı gücüdür.

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