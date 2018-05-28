Benim 11’im: Nesta

Lazio, Milan ve İtalya Milli Takımı ile harika işlere imza atan Nesta, beraber oynadığı oyunculardan kurulu rüya gibi bir 11 hazırladı

Buffon

Çok zeki bir kaleciydi ve refleksleri son derece kuvvetliydi. 2006 Dünya Kupası’ndaki performansıyla İtalya’nın şampiyon olmasında büyük rol oynadı.

Cafu

90 dakika boyunca savaşırdı. Hiçbir zaman yorulmaz, rakiplere nefes alma şansı vermez ve özellikle büyük maçlarda daha iyi oynardı. Sağ kanat bindirmeleri Milan’a güç kattı.

Stam

Gördüğüm en güçlü oyunculardan biri. O da Cafu gibi, büyük maçlarda çok daha iyi oynardı. Hem havadan hem de yerden geçilmesi çok zordu ve pas yeteneği daima küçümsendi.

Thiago Silva

Kadronun en genci olabilir ama 2011’de Milan’da kaptanlığa getirildiğini hatırlatmak isterim. 2010’daki şampiyonlukta büyük payı vardı. Sürati ve kalitesine hayranım.

Maldini

Savunmanın solunda ve göbeğinde aynı verimlilikle oynar, iki ayağını da çok iyi kullanırdı. 25 yıl boyunca en üst düzeyde mücadele etti. Birlikte oynadığım en iyi oyunculardan biri.

Pirlo

Kalitesini anlamak için Euro 2012’deki performansına bakmak yeterli. Orta sahanın gerisinden oyun kurma yeteneği açısından bence dünyanın en iyisi. Her maçın kaderini değiştirebiliyor.

Veron

Lazio’nun 2000 şampiyonluğunun baş mimarlarından biri. Gördüğüm en komple oyuncuların başında geliyor. Toplu ve topsuz oyunda onun gibisine rastlamak zor.

Kaka

Ayakları çok çabuk bir oyuncu. Dengesi ve oyun görüşü sayesinde takım arkadaşlarına kolayca pozisyon hazırlayabiliyor. Çok iyi bir pasör olmasının yanı sıra uzaktan şutları da çok etkili.

Vieri

Oynadığı dönemde Avrupa’nın en iyi forvetlerinden biriydi. Gol atmak için elinden gelen her şeyi yapardı. Hem kafası hem de özellikle sol ayağıyla etkili şutlar çekerdi.

Ibrahimovic

O da Vieri gibi çok güçlü bir oyuncu. Rakip savunmacılar topu ondan almakta zorlanıyor, kendini çok iyi boşa çıkarıyor ve son vuruşları da çok etkili.

Shevchenko

Gördüğüm en iyi golcülerin başında geliyor. Duran topları da çok iyi kullanır ve nadiren penaltı kaçırırdı. Maçta ne zaman kritik anlar gelmişse sahneye çıkar ve golünü atardı.

Yedek Kulübesi

Boksic

Teknik kapasitesi üst düzeydeydi ve sürekli gol atardı.

Pavel Nedved

Oynadığım en iyi orta sahalardan biriydi. Enerjisi hiç bitmezdi.

Rui Costa

Tekniği, oyun görüşü ve pas yeteneği gerçek olamayacak kadar iyiydi.

Luca Marchegiani

Serie A tarihinin en iyi kalecilerinden biri. Hem zeki hem de güvenilir.

Teknik Direktör

Carlo Ancelottti

Birlikte çalıştığım en dinamik teknik direktör olduğunu söyleyebilirim. Milan’da yarattığı sistem sayesinde her oyuncudan maksimum verim almayı başardı.

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