Benim 11’im: Roberto Carlos

Tarihin tartışmasız en iyi sol bekinin kadrosu da en az onun kadar gösterişli. Bunun anlamak için yedeklere bakmanız yeterli!

Kaleci: IKER CASILLAS

Liderlik özelliği var ve olağanüstü kurtarışlar yapabiliyor. Bunun yanı sıra topları da oyuna çok iyi sokuyor.

Sağ bek: CAFU

Modern bir bek oyuncusuydu. Oyunun iki yönünü de harika oynar, sağ kanatta 90 dakika boyunca gidip gelirdi.

Stoper: FABIO CANNAVARO

Sahada tam bir lider gibi hareket ediyordu. Kısa boyuna rağmen hava toplarında da çok etkiliydi ve hiç kimseye geçit vermiyordu.

Stoper: PAOLO MALDINI

Aslında sol bekte de çok iyi oynuyordu ama benim pozisyonumu almasın diye onu stopere koyuyorum!

Sol bek: ROBERTO CARLOS

Fazla bir şey söylemeye gerek yok: O bölgede dünyanın en iyisiydim!

Orta saha: DAVID BECKHAM

Ne söyleyebilirim ki? Şutları, pasları, ortaları… Kısacası her yönüyle fantastik bir oyuncuydu.

Orta saha: ZINEDINE ZIDANE

Müthiş bir oyun zekâsına sahipti, hiç kimsenin anlayamadığı paslar atabiliyordu. Sahanın neresinde olursa olsun, takım arkadaşlarına gol pozisyonları yaratıyordu.

Orta saha: RIVALDO

O bölge için kesinlikle tartışmasız bir isim. Hem milli takım hem de oynadığı kulüplerde müthiş işler başardı. Gerçekten de büyük bir yetenekti.

Forvet: LIONEL MESSI

Sansasyonel bir oyuncu olduğunu söylersem abartmış olmam. Zaten bir teknik direktörün o bölgede oynatılabileceği en iyi isim.

Forvet: RONALDO

Onu forvete alma nedenim basit: Çok gol atıyordu! Aklınıza gelebilecek her şekilde, her pozisyonda topu kaleye sokabiliyordu.

Forvet: NEYMAR

Brezilya’nın son dönemde yetiştirdiği en yetenekli oyuncu. Gelecekte dünyanın 1 numarası olacağına inanıyorum.

YEDEKLER

1 FRANCESCO TOTTI

O da tam bir liderdi. Takımımda arayacağım şeylerin başında liderlik geliyor.

2 RAUL

Gelmiş geçmiş en iyi golcülerden birisiydi. En önemli özelliği de çok zeki olmasıydı.

3 DIEGO ARMANDO MARADONA

Çok zeki, çok teknik… Her şeyiyle muhteşem bir oyuncuydu.

4 CLAUDIO BRANCO

Ondan çok şey öğrendim… Benim için çok özel biri.

TEKNİK DİREKTÖR

FABIO CAPELLO

Babam, hocam… Çok zeki bir insan ve çok iyi bir teknik adam. Onunla çalıştığım için çok mutluyum.

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