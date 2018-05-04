Benim 11’im: Roberto Carlos

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Liderlik özelliği var ve olağanüstü kurtarışlar yapabiliyor. Bunun yanı sıra topları da oyuna çok iyi sokuyor.
Modern bir bek oyuncusuydu. Oyunun iki yönünü de harika oynar, sağ kanatta 90 dakika boyunca gidip gelirdi.
Sahada tam bir lider gibi hareket ediyordu. Kısa boyuna rağmen hava toplarında da çok etkiliydi ve hiç kimseye geçit vermiyordu.
Aslında sol bekte de çok iyi oynuyordu ama benim pozisyonumu almasın diye onu stopere koyuyorum!
Fazla bir şey söylemeye gerek yok: O bölgede dünyanın en iyisiydim!
Ne söyleyebilirim ki? Şutları, pasları, ortaları… Kısacası her yönüyle fantastik bir oyuncuydu.
Müthiş bir oyun zekâsına sahipti, hiç kimsenin anlayamadığı paslar atabiliyordu. Sahanın neresinde olursa olsun, takım arkadaşlarına gol pozisyonları yaratıyordu.
O bölge için kesinlikle tartışmasız bir isim. Hem milli takım hem de oynadığı kulüplerde müthiş işler başardı. Gerçekten de büyük bir yetenekti.
Sansasyonel bir oyuncu olduğunu söylersem abartmış olmam. Zaten bir teknik direktörün o bölgede oynatılabileceği en iyi isim.
Onu forvete alma nedenim basit: Çok gol atıyordu! Aklınıza gelebilecek her şekilde, her pozisyonda topu kaleye sokabiliyordu.
Brezilya’nın son dönemde yetiştirdiği en yetenekli oyuncu. Gelecekte dünyanın 1 numarası olacağına inanıyorum.
1 FRANCESCO TOTTI
O da tam bir liderdi. Takımımda arayacağım şeylerin başında liderlik geliyor.
2 RAUL
Gelmiş geçmiş en iyi golcülerden birisiydi. En önemli özelliği de çok zeki olmasıydı.
3 DIEGO ARMANDO MARADONA
Çok zeki, çok teknik… Her şeyiyle muhteşem bir oyuncuydu.
4 CLAUDIO BRANCO
Ondan çok şey öğrendim… Benim için çok özel biri.
FABIO CAPELLO
Babam, hocam… Çok zeki bir insan ve çok iyi bir teknik adam. Onunla çalıştığım için çok mutluyum.
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