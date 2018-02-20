Beşiktaş, 203’üncü Avrupa maçına çıkıyor

Beşiktaş, 203’üncü Avrupa sınavına Almanya’da, Bayern Münih deplasmanında çıkacak!

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile bugün yapacağı karşılaşmayla beraber Avrupa kupalarında 203’üncü kez sahneye çıkacak. Siyah-beyazlılar, macerasında bugüne kadar oynadığı 202 maçtan 77’sini kazanırken, 81 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa macerasındaki 202 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 286 gol gördü.

Türkiye temsilcisi, Bayern Münih karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 43’üncü mücadelesine çıkacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 7’nci kez mücadele eden kulüp, çıktığı 42 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik 20 mağlubiyetlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 75 gol gördü.

Takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 25 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-16 sezonundan itibaren görevde bulunan Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 40 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 32 gol yedi. Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 12 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nin grup mücadelesinde oynadığı 6 karşılaşmayı namağlup olarak tamamlayan takım, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türk temsilcisi oldu.

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