Geçtiğimiz sezon aldığı kötü sonuçlarla Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ı zorlukla ligde tutan Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic, Ancelotti’nin akıbetine uğramamak için çabalıyor

Premier Lig’de 7’nci hafta maçları geride kalırken Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic, Swensea City maçından aldığı 3 puanla kısa süreli de olsa nefes aldı. Ancak 7 haftada sadece 7 puan toplamayı başaran ekip, Premier Lig’in 15’inci sırasında bulunuyor. En azından sezon sonuna kadar takımın başında kalmayı hedefleyen, 58 yaşındaki teknik patronun elini sakatlıktan dönen kilit oyuncular güçlendirmiş durumda. Beşiktaş’tan sonraki takımında da Beşiktaş’ta yaşadığı stat sıkıntısının bir benzerini yaşayan Bilic, bu sorunu da geride bıraktı.

Premier Lig’de hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Newcastle United 1-Liverpool 1, Everton 0-Burnley 1, Arsenal 2-Brighton 0, Chelsea 0-Manchester City 1, West Bromwich 2-Watford 2, Manchester United 4-Crystal Palace 0.

Premier Lig’in zirvesinde bulunan Manchester City’nin 19 puanı bulunuyor. Takımı Manchester City’nin önüne sadece 1 puanlık averaj farkı çıkarmış durumda. İlk 5 sırada geriye kalan takımlarsa sırasıyla şöyle: Tottenham (14), Chelsea (13), Arsenal (13).

West Ham, gelecek hafta Burnley deplasmanına konuk olacak.

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