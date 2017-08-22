Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic’in başı dertte!

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de küme düşme potasından son anda kurtulan West Ham, bu sezon da kötü sonuçlar almaya devam ediyor: Slaven Bilic’in başı dertte!

Premier Lig’de ikinci hafta maçları dün oynanan Manchester City-Everton maçıyla tamamlandı. İlk hafta Manchester United’dan 4, ikinci hafta Southampton’dan 3 gol yiyen West Ham United takımı teknik direktörleri için tehlike çanlarını çaldırmaya başladı: Slaven Bilic’in başı dertte! Önümüzdeki günlerde ilk üç maçını Newcastle United, Huddersfield Town ve West Bromwich ile yapacak olan takımın üzerinde Bilic’in nüfuzu azalmış durumda. Oysa ki sezon başında West Ham, Slaven Bilic’le olağanüstü bir hamle yapmayı bekliyordu…

Premier Lig kulübü Bilic’le sezon sonuna kadar devam edecek olan sözleşmelerine sadık kalmak istese de olası puan kayıplarının teknik direktör değişimini kaçınılmaz kılması bekleniyor. Zira kulüp yöneticileri yeni bir küme düşme savaşında son dakikaya kadar beklemeye niyetli değil! Böyle bir durumda ise kapısını çalacakları ilk menajer Rafa Benitez olacak.

Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısının elini zora sokan sebeplerden biri Manuel Lanzini, Cheikhou Kouyate ve Andy Carroll‘un sakatlıklarından dolayı takıma destek verememesi. Arnautovic de bahsettiğimiz üç maç boyunca kart cezalısı olacak. Ayrıca takım maçlarını Dünya Atletizm şampiyonasından dolayı Londra Stadyumu’nda oynuyor. Anlayacağınız Bilic, Beşiktaş’ın Olimpiyat Stadı’nda geçirdiği sığınmacı pozisyonun bir benzerini şimdiki takımında da yaşamaya devam ediyor. Elindeki tek umutsa 90 dakika boyunca oyundan düşmeyen ve iki maçta 2 gol atan Chicharito!

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